רביב דרוקר בפנייה ליועמ"ש השב"כ: "אל תעזוב, העזרה בדרך!"

מגיש ערוץ 13 רביב דרוקר, פתח אמש (שני) בשידור חי בנאום הפונה אל היועץ המשפטי בשב"כ ושאר הבכירים בארגון.

בדבריו הוא אמר: "אל תעזבו, תאחזו בכיסא, תספגו את ההשפלות ותתקעו לו בגרון". עוד הוא הוסיף: "גלי בהרב מיארה, בכירי רשות התחרות, אנשי אגף תקציבים במשרד האוצר, אלו הגיבורים שעצרו לא פעם בגופם את ההונגריזציה אצלנו.

יש עוד חצי שנה למשוך, לא מעט כשאתה נמצא בגוף היררכי נוקשה, אבל מהעמדה המפנקת והקלה שלי פה באולפן, אני רק יכול להבטיח לכם עמיתנו עלומי השם בשירות הביטחון הכללי - העזרה בדרך".

לאחרונה התחוללו מספר סערות בשב"כ, אנשי הארגון טענו כי תמונת המסך במחשבים הוחלפה לתמונה של הר הבית, הסערה סביב המכתב הסודי של זיני שטוען כי נתניהו לא יכול להעיד בבית המשפט מטעמי ביטחון ועוד.



