מפקד חיל האוויר: "יש פעולות על הקרקע שהשתיקה יפה להן"

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נאם היום בטקס יום הזיכרון ואמר: "בנימה אישית, זו הפעם האחרונה שאני נושא דברים, המעמד הוא מרגש תמיד, והפעם אף יותר"

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נשא היום (שלישי) דברים בטקס יום הזיכרון. בדבריו הוא אמר: "ביום הזיכרון הזה אנו מצויים בתקופה היסטורית, אחרי מעל לשנתיים וחצי של מלחמה קשה ומוצדקת מאין כמותה, כנגד מבקשי רעתנו. המראנו בשבעה באוקטובר, ולא נשוב לנחות עד שנשלים את המשימות הכבדות שעל כתפינו.



עוד הוא הוסיף: "צה"ל, וחיל האוויר בתוכו, משנים את פני האזור למען תכלית אחת – הבטחת קיומה וחירותה של

מדינת ישראל לנצח נצחים. הניצחונות הללו, אלה הפרטיים שלכם ואלה המשותפים של הכלל, המדינה והלאום – ה ם שמעניקים

לנו את הכוחות להמשיך לפעול. הם המנוע שלנו בצאתנו שוב ושוב למשימות במרחקים אדירים, גם כשאנו פועלים ללא לאות בהגנה האווירית כנגד כלי המלחמה וההרס שמשוגרים אל כל רחבי המדינה, ואף בפעולות הנועזות על הקרקע שהשתיקה יפה להן".

עוד אמר בר: "נחישותם, אומץ ליבם ופועלם של המשרתים והמפקדים בחיל האוויר לאורך הדורות ואף בדור המובחר הזה – בטייסות, ביחידות, בגדודים ובמטה, הם האדן היציב והקבוע. זוהי התשתית ממנה כולנו ממריאים אל מול פני אויב מדי יום ביומו, לשם ביצור ביטחונה של מדינת ישראל.

אני מבקש לסיים את דבריי בנימה אישית. זוהי הפעם החמישית, וגם האחרונה, שאני נושא כאן דברים בתפקידי כמפקד חיל האוויר והחלל של מדינת ישראל. המעמד הוא מרגש תמיד, והפעם אף יותר"

לסיום אמר בעצב: "זכרם של יקירי ליבכם מאיר עבורנו את האופק, את העתיד, את תכלית כל פעולותינו. לא נשכח לעולם את המחיר הכבד שנגבה מכם, מכולנו. נהיה לצדכם בעתות שמחה וצער, בכל מקום ובכל זמן. נהיה ראויים לבניכם ובנותיכם. נהיה ראויים לכם. יהי זכר הנופלים והנופלות ברוך".