חרטטוני בביטחון: המשחק שבו רק התשובות הלא נכונות- נכונות!

חרטטוני - המשחק שבו אין צורך להפגין ידע כללי, אלא רק יכולת אלתור מהירה ומחשבה מקורית מצחיקה. בראיון מיוחד לסרוגים יוצרי המשחק אור בוטבול ועמרי הכהן מאתגרים את גולשי הרשתות בסיבוב שאלות מיוחד ויש גם פרס

כבר הרבה שנים מנסים טובי המומחים בתורת המשחקים העממית להחליט מהו המשחק הישראלי האולטימטיבי.

פעם זה היה "טאקי", שהתברר כייבוא מיוחד מיפן של גאון משחקי הקופסה הישראלי חיים שפיר.

בשנה שעברה נסחפה ישראל לשיגעון ה-”אליאס", וכולם עשו תנועות ידיים משונות בניסיון להסביר לחבריהם מונח שאף אחד לא מכיר. אפילו יצאה למשחק "אליאס" האדום מהדורה ישראלית מיוחדת כחול-לבן עם 1948 מושגים ישראליים.

אבל המשחק החדש שסוחף את המדינה בסערה הוא ללא ספק אחד המקוריים שנראו בארצנו:

"חרטטוני!”- משחק שעיקרו הפגנת חוסר ידע כללי והחלפתו באלתורים מזהירים בזמן הקצר ביותר.

חרטטוני זה לא פשוט כמו שזה נשמע

צפו בקטע מהשעשועון המצולם ביו-טיוב שמסביר למה חרטטוני זה משחק לא קל בכלל:

חרטטוני זה משחק מורכב. (הסרטון באדיבות "דונקי הפקות בע"מ" ובאישור אור בוטבול ועמרי הכהן)

פשוט לעשות משחק בכיף

את המשחק יצרו שני חברים טובים שהפכו גם לשותפים עסקיים בהקמת פלטפורמת תוכן מקורי ברשת בשם "דונקי", אור בוטבול ועמרי הכהן שלכבוד יום העצמאות של ישראל והעצמאות העסקית שלהם מספרים לסרוגים איך משחק ישראלי חדש נולד.

"איך נולד המשחק חרטטוני ולמה יצרתם אותו?”

אור: "חרטטוני הוא משחק שהיינו משחקים ביחד, סוג של משחק אלתור מצחיק שחשבנו לפתח לסדרת טלוויזיה. במשך יותר משנה עבדנו על גרסה של 45 דקות לטלוויזיה ואפילו התחרינו עם הרעיון שלנו בפסטיבל סדרות בינלאומי בלוס אנג'לס וזכינו בפרס חביבי הקהל. אבל הדרך לטלוויזיה הייתה מאוד ארוכה ומאוד יקרה, ובמקביל לניסיונות למכור את הרעיון לערוץ כלשהו, החלטנו לעשות את זה בעצמנו. התאמנו את הרעיון והפורמט לאינטרנט, עשינו כמה צילומי טסט כדי להבין אם זה בכלל עובד ומצחיק, ואז יצאנו בצוותא לצלם שלושה פרקים במועדון "צוותא" בת”א. הפרקים הראשונים הצליחו מאוד ואנחנו קיבלנו אישור שאנחנו לא צריכים יותר מדי עזרה חיצונית כדי לגרום לרעיונות שלנו לקרות – צריך פשוט לעשות אותם ולקוות שהם יגיעו לקהל הנכון.”

צפו באור ועמרי מסבירים איך משחקים חרטטוני כמשחק קופסה ביתי במהדורה שנייה מושקעת, עם המון שאלות ואפשרויות משחקים שונים לכמה שעות של הנאה עם המשפחה והחברים:

חרטטוני הגרסה הביתית. (הסרטון באדיבות "דונקי הפקות בע"מ ובאישור אור בוטבול ועמרי הכהן)

"למה הישראלים כל-כך טובים בלחרטט?”

אור: "אני לא יודע אם ישראלים בהכרח טובים במיוחד דווקא בחרטוט, אבל אנחנו כן טובים בשליפה מהמותן”.

מהעונות הקודמות עולה שקשה מאוד לנצח את עמרי. מאיפה היכולת הזאת להוציא מהפה שטויות לא מתוסרטות מראש בקצב אש?

עמרי: "אני בא מרקע של אלתור, ואני מופיע ומלמד אימפרוביזציה ומשחק הרבה שנים. אבל אני חושב שהיו לי גם כמה הפסדים מפוארים! במיוחד בעונה השלישית החדשה שעלתה לאחרונה ליו-טיוב”.

"אור, אתה המנחה. יש לך עצות הנחיה למי שמשחק חרטטוני בגרסה הביתית, והאם המנחה גם יכול להשתתף במשחק?”

אור: "בעונה האחרונה עמרי ואני מחליפים בתפקיד המנחה, אבל הייתי המנחה בשתי העונות הראשונות. אני חושב שעמרי פשוט מתמודד הרבה יותר טוב ומצחיק ממני, ולי הרבה יותר נוח בעמדת ההנחיה (שבינינו, היא גם הרבה יותר קלה). אם אתם המנחים, מה שהכי חשוב זה לשמור על קצב גבוה ואינטנסיביות גבוהה. המשחק הזה מפסיק לעבוד ברגע שאין מתח וכשיש יותר מדי זמן לחשוב במקום לשלוף תשובה מקורית על המקום. אל תתעכבו יותר מדי על אם תשובה נכונה או לא, קבילה או לא – פשוט רוצו לשאלה הבאה ובדיעבד נסו לחשוב כמה נקודות הרווחתם. במשחק הזה, כמו בחיים, עדיף סיבוב מהיר, כאוטי ומצחיק על פני סיבוב אטי, מחושב, מוצדק ומשעמם פחד”.

"למה קראתם לעסק שלכם ‘דונקי’, על שם החמור המדבר מ-’שרק’?”

אור: "קראנו לזה ‘דונקי’, כי אנחנו מאוד מזדהים עם חמורים. הם עובדים קשה, הם עקשנים והם מאוד חמודים. עמרי אוהב להוסיף משהו על חיבור ל-’דון-קישוט’ ולהילחם בטחנות רוח, אבל אני לא מכיר את ההסבר הזה ומנקה את ידי ממנו”.

מה אתם מאחלים לישראל עד יום העצמאות הבא?

אור ועמרי: "האיחול הכי שגור וקלישאתי – שיהיה שקט. שיהיה משעמם. אנחנו יודעים שכיף לשחק חרטטוני במקלט, אבל הרבה יותר כיף לא להיות במקלט. שנהיה יותר נחמדים אחד לשני ולא נפחד כל כך מדעות שלא דומות לשלנו. תאמינו לנו, אנחנו יודעים איך זה מרגיש להיות צודקים ושכולם טועים, אין מה לעשות – אנחנו רוב הזמן צודקים וכל השאר רוב הזמן טועים. אבל צריך לחיות עם זה”.

ועכשיו הגיע תורכם לשחק

לכבוד יום העצמאות, אור ועמרי הכינו במיוחד לקוראי וגולשי אתר סרוגים סיבוב מיוחד עם 16 שאלות על ישראל ויום ההולדת של המדינה. אפשר לענות על השאלות כאן ולשחק בכיף על נקודות(כל תשובה נכונה מזכה בנקודה) ואפשר לעשות את זה יותר מעניין ולענות 16 תשובות מקוריות ולא נכונות ברשתות החברתיות של סרוגים ובין המשיבים המקוריים ביותר יוגרל משחק חרטטוני ביתי במתנה!

אז קדימה לענות על השאלות, ולזכור! במשחק הזה- רק תשובות לא נכונות- הן הנכונות!

1. מי היה הדובר המוכר בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל?

2. באיזה תאריך עברי חוגגים את יום העצמאות של ישראל?

3. על שם מי נקרא מגן דוד ?

4. איזה 4 צבעים יש בדגל ישראל?

5. איך קוראים להמנון של ישראל?

6. מה נוהגים לעשות הרבה ישראלים ביום העצמאות בפארקים?

7. איך קוראים לנשיא הראשון של מדינת ישראל?

8. איזה עיר היא הבירה של ישראל?

9. מה ראשי התיבות של צבא ישראל?

10. ומה המשמעות של ראשי התיבות האלה?

11. איזה גיל מדינת ישראל טרם חגגה?

12. מה מדליקים בטקס המשואות?

13. ממה עשוי ספריי שלג?

14. מה זה תס"חים?

15. ומה משמעות ראשי התיבות האלה?

16. איזה כלי הגיוני לראות בשמיים ביום העצמאות?

שימו לב! הסיבוב המיוחד מתפרסם גם ברשתות החברתיות של סרוגים,

ובין העונים תשובות מצחיקות מקוריות ולא נכונות יורגל משחק קופסה "חרטטוני" במתנה!