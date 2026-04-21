גם רחוק מהבית: כך מציינים את יום הזיכרון בכל העולם | צפו

צעירים וחיילים משוחררים מציינים את יום הזיכרון גם רחוק מהבית - מהודו ונפאל ועד קוסטה ריקה. בבתי בינ"ה ברחבי העולם מתקיימים טקסים מרגשים עם סיפורי גבורה, כאב ושייכות שמלווים את הישראלים גם בקצה העולם

בעוד שבישראל הצפירה עוצרת מדינה שלמה - גם מעבר לים, אלפי קילומטרים מהבית, ישראלים לא שוכחים. צעירים וחיילים משוחררים מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבתי בינ"ה ברחבי העולם - מהודו ווייטנאם ועד נפאל וקוסטה ריקה.

מדובר בקהילות קטנות אך חזקות, שמצליחות לייצר רגעים של חיבור ושייכות דווקא במקום שבו הכי קל להרגיש לבד.

מקום לעצור - גם כשנמצאים רחוק

בתי בינ"ה בעולם הפכו בשנים האחרונות לעוגן עבור ישראלים אחרי צבא. מקום לשבת, לדבר, לעבד - וגם לזכור.

אחרי ה-7 באוקטובר ומבצע "עם כלביא", רבים מהמטיילים הם לא רק מחפשי חופש – אלא גם כאלה שמנסים לאסוף את עצמם מחדש. חלקם מתמודדים עם פוסט טראומה, אחרים פשוט צריכים רגע של שקט מהמציאות.

דווקא שם, רחוק מהחדשות ומהרעש - הטקסים מקבלים משמעות אחרת. אינטימית יותר, חשופה יותר.

הסיפורים שמאחורי השמות

בבית בינ"ה בפוארטו וויחו שבקוסטה ריקה התקיים טקס מרגש במיוחד, שבו הוקראו סיפורים על חללי צה"ל מכל התקופות - ממלחמת העצמאות ועד היום.

בין השמות והסיפורים: סגן שחר בן נון ז"ל, מפקד צוות בסיירת צנחנים, שנפל בחאן יונס באוגוסט 2024, בן 21 בנופלו.

סגן אדר בן סימון ז"ל, מפקדת פלוגה בבסיס זיקים, שנפלה ב-7 באוקטובר תוך שהצילה כ-150 חיילים ואזרחים.

ולצד סיפורי הגבורה, גם הכאב הכי קשה: סיפורם של בני משפחת קדם-סימן טוב מקיבוץ ניר עוז - תמר, ג'וני ושלושת ילדיהם הקטנים, שנרצחו באכזריות בממ"ד ביתם.

לא משנה איפה - הזיכרון נשאר

הטקסים האלה אולי מתקיימים על חופים טרופיים או בכפרים נידחים - אבל הרגש בהם ישראלי לגמרי. בלי במה גדולה, בלי הפקה - רק אנשים, סיפורים ונרות. רגעים שבהם גם מי שברח רחוק, מבין כמה הבית איתו.

וביום כזה, מתברר שוב: לא משנה איפה נמצאים - יום הזיכרון מגיע לכל מקום.