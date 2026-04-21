דיווח מחריד: צה"ל פעל למחוק תיעודים מה-7 באוקטובר

יחידה בצה"ל שפועלת בדרך כלל בשדה הקרב, נשלחה ב-7 באוקטובר לעוטף עזה כדי לאסוף צילומים ותיעודים מהטבח.

מטרתה של היחידה שהוקמה בשנת 2020, היתה לאסוף את כל התיעודים של אירועי הטבח, מכל המצלמות בעוטף עזה: ממכוניות, דרך בתי מגורים ועד מצלמות אבטחה ב"מעגל סגור". על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, חלק מהחומרים שהצבא אסף מאותן מצלמות, לטענת אזרחים וחיילים ביחידה - נעלמו ועד היום אף אחד לא יודע מה עלה בגורלם.

ביישובי העוטף ובשטח פסטיבל ה"נובה", אספו החיילים עשרות כרטיסי זיכרון ממצלמות דרך. כמו כן נאספו מאות מכשירים ניידים - הן של מחבלי נוח'בה והן של אזרחים ישראלים, הרוגים ושורדים כאחד. הלוחמים ציידו באייפונים צבאיים ללא כרטיסי סים, והעלו את כל החומרים לקבוצת טלגרם פנימית של צה"ל בזמן אמת.

בין התיעודים שנאספו נמצאו גם תיעודים מחדירת המחבלים. בין השאר נתפס תיעוד מאחד הכבישים העוקפים שבו נראים עשרות מחבלים מגיעים עם רכבים, בהם מחבל מבוגר שחודר לישראל בעודו מסתייע בקביים.



גורמים שפעלו בתוך היחידה סיפרו "התחייבנו לבחור מבארי שלא נמחק כלום ונחזיר הכל, וזה לא קרה. הכל נמחק. הורו לנו לא לעשות כלום, ורק אז להחזיר את המכשירים. מחלק מהטלפונים שהחזרנו מחקנו את התוכן - קטעי וידאו והקלטות שיחות של אנשים מהעוטף ומהמסיבה".

לדברי הגורמים, הפקודות הגיעו ישירות מאגף המבצעים, וההנחיה הייתה ברורה: "לאסוף הכל ולא להשאיר כלום".

בזמן שהלוחמים אספו חומרים תחת אש, הוקם "חמ"ל עריכה" בקומה שהושכרה במיוחד בבניין משרדים בתל אביב. שם, עורכי וידאו מקצועיים טיפלו בחומרים. חלק מהחומרים נערכו לסרט הזוועות שהוצג בפני גורמים בינלאומיים כדי להוכיח את היקף הטבח.

חלק נכבד מהחומרים הגולמיים, לטענת החיילים, "נעלם" במערכת הצבאית ומעולם לא הגיע לידי המשפחות או לצוותי החקירה האזרחיים.

צה"ל לא מסר תגובה לדברים.