"לא צריכים יום כדי לזכור": מעיין אדם על האובדן הכפול

ביום הזיכרון הזה, אשת התקשורת מעיין אדם לא רק מתאבלת על אחותה האהובה, מפל ז"ל, שנרצחה בטבח במסיבת ה"נובה", אלא גם על קורבן נוסף של אותו יום נורא: רועי שלו ז"ל. רועי, בן זוגה לשעבר של אדם, היה קרוב מאוד למפל וליווה את המשפחה ברגעים הקשים, אך הכאב הכריע אותו והוא בחר לשים קץ לחייו לאחר שלא הצליח לשאת את נטל השכול.

בפוסטים קורעי לב ששיתפה ברשתות החברתיות, חשפה אדם את המציאות הבלתי אפשרית של חייה מאז אותה שבת ארורה. לצד תמונה של ערימת טישו רטובה על הרצפה, כתבה: "יש הרבה לילות כאלה, רק שעוברים אותם בשקט ולבד. אנחנו לא צריכים יום כדי לזכור, אבל כן צריכים ימים לצרוח שכואב, כולנו ביחד".

אדם שיתפה גם את הקושי המצמרר בביקור בבית העלמין, כשהיא מתכוננת למפגש עם המצבות של מי שהיו חלק בלתי נפרד מחייה. "אני מכינה את עצמי שרועי לא יהיה שם כמו תמיד ולא יחבק", כתבה בכאב, כשהיא מתארת את החלל העצום שהותירו השניים. דבריה של מעיין מהדהדים את סיפורם של רבים שמעגלי האובדן שלהם התרחבו הרבה מעבר ליום הטבח עצמו, ומזכירים לנו את הפצעים המדממים שנותרו פתוחים בלב החברה הישראלית.