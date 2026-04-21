ביום הזיכרון: השיר החדש שמספר את הרגע הכי קשה של הלוחם

ביום הזיכרון יוצא השיר "לא לבד" של נאור כהן - בלדה מרגשת שמביאה את הרגע שלפני היציאה לקרב, את הפחד, האמונה והכאב של הלוחמים והמשפחות

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, הזמר והיוצר נאור כהן (להקת "שירת הלב") משחרר את "לא לבד" - שיר חדש שנכתב והולחן מתוך כאב עמוק, אבל גם מתוך אמונה ותקווה.

מדובר בבלדה עוצמתית שמביאה את הרגע הכי רגיש שיש: חייל שנפרד מאמא רגע לפני היציאה לקרב. בין המילים הפשוטות לכאורה, מסתתר הפחד הגדול - והאמונה שמחזיקה.

הרגע שבו הכל נעצר

השיר נפתח במשפט שכל ישראלי מכיר: "אל תדאגי אני בטוח אחזור" - משפט שמנסה להרגיע, אבל גם חושף את החשש ומה שאי אפשר באמת להבטיח.

כהן מצליח לגעת בדיוק בנקודה הזאת -בין הביטחון שמקרינים החוצה לבין הפחד שנשאר בפנים.

אמונה בתוך האש

הפזמון של השיר נשען על תפילת "שמע ישראל", והופך לעוגן שמלווה את הלוחם גם ברגעים הקשים ביותר: "מעלינו בוראנו / לא ייטוש את עמנו / לא לבד לא לבד"

הבחירה לשלב דווקא את "שמע ישראל" מבטאת את המקום שבו האמונה נכנסת בדיוק כשכבר אין שליטה.

גם על מי שנשארים מאחור

"לא לבד" לא עוסק רק בלוחמים, אלא גם במשפחות שנושאות את הכאב יום-יום.

דרך המילים, השיר נותן מקום גם לאלמנות, ליתומים ולכל מי שנשאר עם הזיכרון: "עשה למען אלמנות ויתומים / נחם אותנו בהארת פניך"

מסר אחד ברור

למרות העוצמה והכאב, השיר לא נשאר במקום של שבר. הוא מסתיים במסר מחזק שמדבר לכולנו: "עם אחד, לא לבד"

ביום שבו המדינה כולה עוצרת, "לא לבד" מצליח להזכיר, בתוך השקט והזיכרון, שאנחנו מחזיקים אחד את השני.