אמו של גולדווסר ז"ל על חיסול נסראללה: "זה לא מעניין אותי!"

מיקי גולדווסר, אמו של אהוד גולדווסר ז"ל שנחטף בידי חיזבאללה ב-2006, התראינה היום (שני) ביום הזיכרון ברדיו 103fm ואמרה: "בטח שאני שמחה על חיסול נסראללה, אבל זה לא מעניין אותי. למה לא שואלים אותי איך הרגשתי אחרי כל הכשלים שהובילו לחטיפתו של בני?

למה אף אחד לא שואל אותי איך זה לחיות במדינה שלי שמדרדרת וחוזרת על הכשלים שלה כל הזמן? אנחנו גם היום, לא יודעים לקרוא את המפה של המזרח התיכון".

עוד היא הוסיפה: "היום הזה פשוט ממחיש לכלל עם ישראל את הצורך לכבד את הנופלים, אבל אנחנו עוברים את זה בכל יום. במשך כל השנה אני שוכחת את הבן שלי ואת הכשלים שהובילו לנפילתו? זה לא המצב. יום הזיכרון זה לכלל עם ישראל כדי לזכור ולחזק את המשפחות השכולות".