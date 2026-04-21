מבזקים
סרוגים

יואב גלנט על ה-7 באוקטובר: "לא העירו אותי"

ד' אייר התשפ"ו
יואב גלנט צילום: (צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, התייחס היום (שלישי) ביום הזיכרון, לטבח ה-7 באוקטובר, ולשורת האירועים שהובילו לכך בראיון עם ניב רסקין בחדשות 12.

בדבריו אמר גלנט: "כאשר התהליך הוא מפתיע, זמן ההתארגנות של הדרג הבכיר הוא תמיד בעייתי. אני מדבר על הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד. היכולת שלהם להשפיע היא בהטלת כוחות. אבל כאשר הגדודים לא הוכנו מראש - באותו הלילה המידע לא גרם להפעלה, לא העירו את שר הביטחון. לא חשבו שהמידע חשוב, ובגלל זה לא העירו אותי".

לדבריו, אילו היה מתעורר בזמן, היה פועל אחרת: "אני מעריך שהייתי שואל שאלות מאוד ברורות אם היו מעירים אותי, והראשונה היא – בואו נניח שההערכה לא נכונה, מה הפעולות האקטיביות בשטח?".

יואב גלנט ה-7 באוקטובר יום הזיכרון

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה