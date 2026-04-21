נפלו בפח: סערה ברשת סביב התקרית בין נתניהו ליצחק עמית

ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתף אמש (שני) בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שנערך בבית יד לבנים.

במהלך הטקס, הזכיר בנאומו את נשיא העליון יצחק עמית בשמו ובתוארו המלא, דבר שחלק משרים בממשלה נמנעים מכך.

לאחר מכן, נתניהו עבר בין יושבי השורה הראשונה, ולחץ את ידיהם של המשתתפים. ברשת החלה סערה לאחר שמזווית מסוימת היה נראה כי נתניהו לא לחץ את ידו של עמית.

עובדת לשעבר בלשכת ראש הממשלה עדנה חלבני, מפגיני שמאל רבים ופעילי מחאה, מיהרו להאשים את נתניהו בכך, השתלחו בו וקראו לו בשלל גינויים מבישים על חוסר כבוד כלפי הנשיא.

אלא שבתיעוד, חדי עין יבחינו כי נתניהו כן לחץ את ידו של הנשיא עמית, וזאת לאחר שהוא אף הזכיר אותו עם תיאורו בנאום.

חלבני פרסמה לאחר מכן: "‏אז עכשיו העבירו לי תמונה ברורה ואכן רואים שהיתה לחיצת יד, אי לכך אמחק את ציוצי הקודם, צריך להיות הוגנים, אשמח לציין שנראה לי לכאורה שבלחיצת היד הזו אכן יש הכרה בכבוד השופט יצחק עמית כנשיא בית המשפט העליון".

רבים אחריה התנצלו ואמרו כי "יש להיצמד לעובדות".



