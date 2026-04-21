"ממשיכים את דרכם": הרמטכ"ל נפגש עם היתומים והאחים השכולים

במסגרת אירועי יום הזיכרון 2026 וטקס "שרים לזכרם", נפגש ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, לשיחה אינטימית עם שלושה חיילי צה"ל בעקבות יקיריהם שנפלו. "אזרחי המדינה יודעים שיש מי ששומר עליהם", אמר להם הרמטכ"ל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ו מקבל משמעות מצמררת במפגש שנערך בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין שלושה צעירים שבחרו במדים למרות – ואולי בגלל – האובדן האישי הכבד שחוו. בסרטון ששודר בטקס "שרים לזכרם", נחשפים סיפוריהם של סגן נועם ליבוביץ', סמ"ר אלה רם וסמל אליה גרנות.

הבחירה בחיים ובשירות

עבור סגן נועם ליבוביץ', קצינת נפגעים בחיל השריון, השירות הוא סגירת מעגל כואבת. נועם איבדה את אחיה הקטן, סמל תומר ליבוביץ' ז"ל, ב-7 באוקטובר. תומר, שהיה טען בצוות "פרץ", נפל בקרב גבורה. "הבנתי שמה שצריך זה אנשים שיעשו בשביל ולמען אנשים", סיפרה נועם לרמטכ"ל על החלטתה להפוך לקצינת נפגעים וללוות פצועים ונכים, ביניהם רב-סרן הרב לירז זעירא.

מורשת של הצלת חיים

סיפורה של סמ"ר אלה רם, לוחמת בחטיבת החילוץ וההצלה, מחזיר את הרמטכ"ל 20 שנה לאחור. אלה היא בתו של רס"ל אלעד שלמה רם ז"ל, שנפל ביום האחרון של מלחמת לבנון השנייה ב-2006 בעת שחילץ פצועים תחת אש. "אבא שלי נהרג כשהוא הציל וחילץ אנשים, וכל מה שרציתי זה ללכת אחריו", שיתפה אלה. הרמטכ"ל, שזכר את אלעד ואף ביקר את אלה כשהייתה תינוקת, ציין בהתרגשות: "זה בדיוק מה שאבא שלך עשה בשדה הקרב, וזה מה שאת עושה היום".

האובדן הטרי והשליחות

סמל אליה גרנות, לוחם בגדוד האיסוף 636, נושא עמו את זכרו של אחיו, סרן אמתי צבי גרנות ז"ל, מפקד פלוגה בשריון שנפל באוקטובר 2023 בגבול הצפון. אמתי נהרג מפגיעת טיל נ"ט שבועיים בלבד לפני שהיה אמור להינשא. אליה ממשיך את דרכו של אחיו ביחידה קרבית, בחירה שהרמטכ"ל הגדיר כעדות לערכים המשותפים שספגו בבית.

"עם ישראל כולו מתאחד"

בסיום המפגש, פנה הרמטכ"ל לחיילים ואמר: "החללים נתנו את היקר מכל, את החיים שלהם, בשביל המדינה. עם ישראל כולו מתאחד ומחבק את המשפחות השכולות". הוא איחל להם הצלחה בהמשך שירותם והדגיש את המחויבות של צה"ל לעמוד במשימה ולשמור על הלוחמים מכל משמר.