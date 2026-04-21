מתי הצפירה והטקס הממלכתי בהר הרצל? כל אירועי יום הזיכרון

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה התשפ"ו: בשעה 8:30 יחל מעמד הקראת שמות החללים בהר הרצל, ובשעה 11:00 תישמע צפירת דומייה בת 2 דקות.
מיד לאחר מכן יחל הטקס הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל. משרד הביטחון יעביר בשידור ישיר את טקסי יום הזיכרון והאירועים המרכזיים.
משנת 1860 ועד היום נפלו 25,648 חיילים, שוטרים ואנשי כוחות הביטחון. מיום הזיכרון ה'תשפ"ה ועד היום נוספו 174 חללים למניין הנופלים ועוד 54 נכים שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללי מערכות ישראל.
