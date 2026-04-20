טראמפ מתחייב: "ההסכם עם איראן טוב בהרבה מעסקת אובמה!"

הנשיא טראמפ התייחס לדיווחים על תנאי העסקה הנרקמת בין ארה"ב ובין איראן, וההשוואות בין ההסכם להסכם הגרעיני של אובמה מ-2015, וחלק תחזית מחרידה בקשר לגורל ישראל, במידה ולא היה עוזב את עסקת אובמה

למרות ההשוואות הטבעיות בין עסקת ארה"ב-איראן המתגבשת, במיוחד לאור הדיווחים על סעיפיה, לבין הסכם הגרעין של אובמה, טראמפ מתנער מההשוואות ומבטיח כי ההסכם שלו יבטיח ביטחון לישראל ולאזור כולו.

"העסקה שאנחנו עושים עם איראן תהיה טובה בהרבה מהסכם הגרעין של 2015 (JCPOA) שנכתב על ידי ברק חוסיין אובמה וג'ו 'הישנוני' ביידן, זו הייתה אחת מהעסקאות הגרועות בהיסטוריה, העסקה הגרועה ביותר לביטחון הלאומי שלנו, מסלול ישיר לפצצות גרעין איראניות, דבר שלא יקרה, ולא יכול לקרות תחת ההסכם שאנחנו עובדים עליו".

"הם (אובמה וביידן) נתנו לאיראן מזומן 'ירוק' העמיסו אותו על מטוס והעבירו 1.7 מיליארד דולר ישירות להנהגה האיראנית. הם רוקנו את כל המזומן מהבנקים בוושיגנטון, וירג'יניה ומרילנד בשביל זה, הבנקאים שהיו שם מעולם לא ראו דבר כזה".

"אם אני לא הייתי מבטל את ההסכם, פצצות אטום היום נוחתות בכל מקום בישראל ובשאר המזרח התיכון, כולל הבסיסים שלנו. כל מיני עיתונאי פייק ניוז, כמו העיתונאי 'קל המשקל' דייויד איגנטוס שאוהב לדבר על הסכם אובמה, למרות שהוא יודע שהוא היה מסוכן ובושה של ממש למדינה שלנו".

"אם עסקה תתרחש תחת 'טראמפ' היא תבטיח שלום וביטחון לא רק לישראל ולמזרח התיכון, אלא גם לאירופה, אמריקה ושאר העולם, זה יהיה משהו שנוכל להתגאות בו, כל העולם, במקום שנים של בושה וביזיון שנאלצנו לספוג בגלל הנהגה חלשה ופחדנית".