יחידת העילית האגדית של בריטניה, ה-SAS עוברת משבר קשה בחודשים האחרונים בעקבות פרישה המונית של לוחמים וקצינים מהיחידה, בעקבות חששות גוברים מרדיפה על ידי ארגוני זכויות אדם בעקבות אירועים סביב חיילים בישראל ובעולם

אחרי תקופה ארוכה של הסתרה על ידי משרד הביטחון הבריטי, מוקדם יותר היום חשפו שורה של עיתונים בריטיים נושא שמטריד את מנוחתה של מערכת הביטחון הבריטית. יחידת העילית האגדית של אנגליה, שהוקמה בימי מלחמת העולם השנייה והיוותה השארה לכוחות מיוחדים ברחבי העולם, על סף התפרקות.

העיתונות הבריטית חשפה לאחרונה דוחות ועדויות קשים על מצב היחידה ורמת המורל של כוח האדם המשרת בה, ה-SAS 'שירות האוויר המיוחד' היא יחידת העילית הבכירה והמפורסמת ביותר בבריטניה וייתכן גם בעולם. היחידה הוקמה במהלך מלחמת העולם השנייה והשתמשה לראשונה בטקטיקות לחימה א-סימטרית, ביצעה פעולות חבלה וצנחה בעומק שטח האויב על מנת לשבש ולסכל את פעולות הצבא הנאצי.

ה-SAS היא לא פחות מיחידה אגדית, אשר זרעה השראה לכוחות המיוחדים המובילים בעולם, ביניהם גם יחידות ישראליות כמו סיירת מטכ"ל ושלדג, כאשר סיירת מטכ"ל אף 'העתיקה' את מוטו היחידה "המעז מנצח".

על פי העדויות שנחשפו, היחידה הידרדרה לאחרונה למצוקת כוח אדם ומורל חסרי תקדים, ועשרות מלוחמיה ומפקדיה של יחידת העילית הקטנה בחרו לעזוב את השירות בה לאורך החודשים האחרונים. כאשר על פי דוחות שפורסמו, בעקבות היחס העולמי המשתנה אל לחימה, רבים מהלוחמים חוששים משמעותית מרדיפה על ידי ארגוני זכויות אדם, והעמדה לדין על ידי גופים בינלאומיים.

ה-SAS היא היחידה האחרונה בצבא בריטניה שנמצאת בכוננות לחימה קבועה והיחידה שנשלחה בעשורים האחרונים לפעילויות לחימה כמו בסוריה, תימן ומדינות נוספות, כאשר על פי שמועות גם ביצעה פריסה באוקראינה.

לוחמים רבים ביחידה ראו מקרים גוברים בשנים האחרונות, שהם תיארו בעדותויהם כ'רדיפת זכויות אדם' במסגרתם לוחמים נרדפים באופן בינלאומי לאחר שהגנו על מולדתם בקרב שנשלחו אליו על ידי הצבא, ונותרים ללא גיבוי או הגנה וסיפרו כי היחס הגלובלי אל לחימה בכל מסגרת 'השתנה באופן דרמטי' וכי כבר אין מחויבות חברתית, במיוחד בבריטניה, לתמוך בלוחמים משוחררים.