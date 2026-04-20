הכי ישראלי שיש: 78 דברים שאנחנו אוהבים בישראל

ואלה 78 דברים שאנחנו אוהבים בישראל:

המשפט "יהיה בסדר" גם כשהמצב לא בסדר.

ריח חלות טריות ממאפיות ומחלונות בתים בשישי בצהריים.

השקט המוחלט ברחובות ביום כיפור.

לומר את המשפט "איזה כיף לחזור לשגרה" אחרי חגים או מלחמות

להתקשר ל-"ידידים" כשנתקעים עם הרכב באמצע שומקום או דקה מהבית.

ויכוחים סוערים על טמפרטורת המזגן בבית, בעבודה ובבית הכנסת.

פלאפל חם עם טחינה שנוזלת על המכנסיים

פלאפל חם עם טחינה שנוזלת על המכנסיים

המשפט "מה אתה מתבייש? תיקח!" כשמציעים לך אוכל בחינם בשוק או בסופר.

הריח של הגשם הראשון והמראה של המפלים הגועשים בצפון.

ההתרגשות מהשורה האחרונה של "התקווה" במשחקי ספורט בינלאומיים.

לצעוק "ולתפארת מדינת ישראל" יחד עם הטלוויזיה בטקס המשואות.

ארוחת בוקר ישראלית עשירה עם סלט קצוץ דק-דק.

להתעצבן על מדינות שלא נותנות לישראל נקודות באירוויזיון ולשמוח על "דוז-פואה"

לרצות שישראל תזכה באירוויזיון אבל לא לרצות לארח את התחרות בשנה הבאה

לקטוף דובדבנים ותותים ולצלם כלניות

לשמוח על כל סנטימטר שנוסף לכינרת

להגיד "סגולה להצלחה" לחייל גבעתי ולצעוק "אח שלי גולנצ'יק" לחייל גולני.

לצחוק מחומוס "אבו-שוקרי המקורי" שמיוצר בקרית-גת

מצה עם שוקולד

השמחה וההתרגשות של כל דיירי הבניין כשחייל חוזר הביתה מהמילואים.

השמחה וההתרגשות של כל דיירי הבניין כשחייל חוזר הביתה מהמילואים.

המשפט "יש לי רק שאלה" בתור לקופת חולים או קופה ראשית.

לראות את בית הכנסת מתמלא בתפילת כל נדרי ותפילת נעילה.

להצטלם בקפיצה למעיינות עם שלטים "אסור לשחות" ו-"הקפיצה אסורה".

מטקות שמעיפות כדורי פינג-פונג על תיירים בחוף הים.

מנגל על אי-תנועה והצעת קבבים בפיתה לשוטרים.

לקטר על שחקני כדורגל וכדורסל שטובים בקבוצות זרות ולא בנבחרת

"מי שברך" לחיילי צה"ל ותפילה לשלום המדינה בבית הכנסת.

מציאת אתרים עם חופשות משפחתיות בארץ במחיר זול יותר מחופשה בחו"ל

קניית מוצרים במבצע "ברגע האחרון" באמונה שזה באמת הרגע האחרון

במבה אדומה במטוס

שירים של שלמה ארצי, משינה ואתניקס במדורות ל"ג בעומר

להיאנח כל שנה מחדש כששומעים "במעבר חד" מיום הזיכרון ליום העצמאות.

הצהרת החיילים "אני נשבע ו-"אני מצהיר" בטקסי סיום קורס קצינים בבה"ד 1.

לקנות פתיתים בחו"ל ולהתלהב שקוראים לזה "אורז בן גוריון"

לצפות בערב יום הכיפורים בסרטון "הכי אני אוהב פיתה על הגז"

תפילות מנחה ומעריב בגנים ציבוריים

הליכה בטיולים אחרי מדריכים שמבטיחים קיצור דרך ומאריכים

לקטר שהכול יקר ולהמשיך לקנות באותם מקומות יקרים

לדחות דברים חשובים עד "אחרי החגים" או לזמן הלא ידוע "כשהכל ייגמר"

להסתנן בלי הזמנה למסיבת מימונה בהשתתפות רה"מ נתניהו או סלבס

לריב עם דיילות הקרקע בנתב"ג על משקל הכבודה המותרת

לאסוף אנשים למניין ברכבת ישראל או בתחנה מרכזית

לראות דוכן הנחת תפילין בפיצוציות ומסעדות מזון מהיר

להשוויץ שישראלים או יהודים היו בצוות הפיתוח של המצאה חדשה

לקטר בכל שנה שאין הופעות טובות בעיר בערב יום העצמאות ולרקוד בכולן

לארח חיילים בודדים לארוחות שבת וחג

להתווכח עם פקחי הרכבת הקלה ולשלם את הקנס

להציע לשלם על השווארמה של החייל במדים שעומד לפניך בתור.

הציטוטים מ"מבצע סבתא", "גבעת חלפון" ו"חגיגה בסנוקר".

ההתעלמות מהדגלים והמצילים בחופי הארץ

לקטר כל שנה בחורף על מחסור בקרמבו ותותים

להתלונן על המצב בארץ אבל להתברג גבוה במדד האושר בכל שנה

לשתף ברשתות החברתיות שולחנות חג בערבי חגים ושבתות

לרוץ לחלונות לפני יום העצמאות כשמטס חיל האוויר חולף מעל הבית.

לראות מבוגרים משפצים עם הילדים את חצרות הגנים

לשמוע "הי אחי, יש לך אש?" בהפגנה שעברת לידה בלי להשתתף

הטקס של הוספת "שקדי מרק" למרק בניחוח חו"ל שהגיע בוולט.

להסתכל מהחלון תוך כדי עמידה בנהגים שעוצרים ועומדים בצפירה

דגלי ישראל מתנופפים מחלונות מכוניות.

תפילות המוניות בכותל

ויכוחים ברכבת המהירה איפה יותר טוב לגור בירושלים או בתל-אביב

הצעות נישואין מושקעות מול חופי הים התיכון

ילדים ששרים בטקסים סולו "ירושלים של זהב" ללא ליווי מוזיקלי

לבקש מהשכנים כוס סוכר לעוגה רגע לפני שבת

מתנדבים שתוקעים בשופר בבתי חולים בחודש אלול ובראש השנה

תחרות הסוכה היפה בכל רחבי הארץ וסוכריות טופי לילדים שמבקרים בה

שירת "תמיד אוהב אותי" באוטובוס בכביש החוף

צחוק משאלת המדריך בנסיעה ליד חדרה "איזו ארובה מהשלוש גבוהה יותר"?

הפיכת תיק סנדלי שורש לפק"ל קפה

ההשוואה בין "הגשש החיוור" ל- "מה קשור" או כל הרכב בידור ישראלי של יותר מ-2

העזרה ההדדית בזמן חירום

שלטים בגנים ציבוריים שאסור להרעיש בין 2 ל-4

אוכל שיש רק בארץ באריזה מקורית: מילקי, חלווה, במבה וטילון

הצפייה הבלתי פוסקת בחדשות תוך כדי קיטור שאין הפסקה מחדשות

שירת "הבאנו שלום עליכם" בחברות תעופה זרות אחרי "הצנעת סממנים ישראליים" כל הטיול

להריע לספורטאים ישראלים שמנצחים בגדול את יריביהם שסירבו ללחוץ את ידם