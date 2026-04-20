מתיחות שיא: צה"ל נערך למכת פתיחה באיראן

הכתב הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, התייחס מוקדם יותר היום לאפשרות של הסלמה מול איראן ואמר כי ישראל נערכת למכת פתיחה מקדימה כדי למנוע ירי טילים מאיראן.

לדברי דבורי: "בישראל נערכים להספיק ולהקדים את האיראנים לפני שהם פותחים ראשונים. אם ניקח ונמשיל מעולם הספורט, יצטרכו כאן לצאת למתפרצת מהר מאוד, מכיוון שגם האיראנים מבינים שדברים יכולים כאן לצאת משליטה והמסע ומתן הזה לקרוס".

דבורי ציין כי המטרה העיקרית כרגע בישראל היא "להספיק ולהקדים את האיראנים לפני שהם פותחים ראשונים ומנסים לבצע ירי נרחב לעבר ישראל. ולכן יש כאן היערכות גדולה מאוד".

הוא הבהיר כי "גם בהתקפה של חיל האוויר ערוכים ומוכנים גם בהיבטים של איסוף מודיעיני וכמובן גם בהיבטים של הגנה כדי להתמודד אם יהיה משבר כזה והאיראנים ינסו לחזור ולהראות את כוחם".

"ובסוף צריך לומר; ישראל ערוכה כאן עם בנק מטרות גדול מאוד שגם נבנה מבעוד מועד אבל גם שודרג והתווספו לו עוד יעדים חדשים".