הח"כית לשעבר מונתה ליו"ר מועצת הכבלים והלווין

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי אישר את המלצת ועדת האיתור על מינוי גב' יוליה שמאלוב ברקוביץ' ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין

שר התקשורת שלמה קרעי, אישר היום (שני) את המלצת ועדת האיתור על מינוי גב' יוליה שמאלוב ברקוביץ' ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין.

ועדת האיתור לבחירת יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת מר אלעד מקדסי ובהשתתפות נציג נציבות שירות המדינה ושלושה נציגי ציבור, הגישה את המלצתה לשר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי.

חברי הוועדה החליטו פה אחד להמליץ על מינויה של גב' יוליה שמאלוב ברקוביץ' לתפקיד. גב' שמאלוב ברקוביץ היא בעלת ניסיון עשיר בתחום התקשורת, הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי, כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בשנים 2017 – 2022.

החלטת ועדת האיתור התקבלה בתום הליך בחינה סדור שכלל ראיונות עומק, בהם דורגה גב' שמאלוב ברקוביץ' במקום הראשון בפער משמעותי מיתר המועמדים, ואף זכתה לניקוד הגבוה ביותר גם בדירוג שניתן על ידי כל אחד מחברי הוועדה בנפרד.

בהתאם לנהלי שירות המדינה, ההמלצה הועברה לאישור שר התקשורת שאישר את ההמלצה. המינוי נמצא בימים אלה בבחינה של הוועדה לבדיקת מינויים שברשות החברות הממשלתיות לצורך השלמת ההליך כחוק.