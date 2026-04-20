נגזר עונשו של המהנדס שגרם למוות ברשלנות של 6 פועלים

בית משפט השלום בת"א גזר היום (שני) 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס על המהנדס חנוך צחר (91), שהורשע בגרימת מותם ברשלנות של 6 פועלים ופציעתם של 23 פועלים נוספים, באסון קריסת תקרת החניון ברחוב הברזל ברמת החייל ב-2016. כמו כן, צחר חויב לשלם פיצוי כולל בסך מיליון ומאתיים אלף ₪ למשפחות הפועלים שמצאו את מותם באירוע.

לאור חוות דעת חד-משמעיות של מומחי פסיכו-גריאטריה מטעם המדינה ומטעם ההגנה, שקבעו כי מצבו הרפואי של צחר לא יאפשר לו לעמוד בתנאים של מאסר בפועל ולכן יש לבחון חלופה אחרת שאינה דורשת את הוצאתו מביתו, ביקשה הפרקליטות לגזור עליו מאסר על-תנאי ופיצוי של לפחות 200 אלף ש"ח עבור כל משפחת מנוח. הפרקליטות ציינה בטיעונים לעונש שאלמלא גילו ומצבו הרפואי, מתחם הענישה היה מתחיל מ-6 שנות מאסר.

השופט אור ממון ציין בגזר הדין, כי "בין הצדדים אין חולק באשר למצבו הרפואי של הנאשם. מצב זה לא מבוסס על התרשמות גרידא אלא על חוות דעת שהוגשו בהסכמת הצדדים, כאשר הנאשם נבדק פיזית גם על ידי מומחה התביעה. המאשימה שיקללה את מצבו של הנאשם, וזאת מבלי ש'קיבלה' דבר עבור עמדתה המקלה, שהרי לא מדובר בהסדר טיעון, אלא מדובר בעמדה עונשית עקרונית של המאשימה, כמייצגת האינטרס הציבורי הכללי בנסיבות תיק זה – וכאשר השקלול שביצעה המאשימה הובילה לעתור להשית על הנאשם ענישה צופה פני עתיד חלף עתירה להשתת מאסר בפועל".

השופט הוסיף, ש"גם הפסיקה הקיימת בישראל הכירה במקרים שבהם מצבו הרפואי של נאשם הוביל להקלה משמעותית ואף לחריגה ממתחם העונש הראוי".



