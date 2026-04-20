משפט נתניהו: אילנית פילבר פרצה בדמעות "לא יכלתי יותר!"

אילנית פילבר, אשתו של עד המדינה שלמה פילבר, עלתה היום לדוכן העדים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. בדבריה היא אמרה: "חודשים לא ישנו בלילה"

השופטים במשפט נתניהו נעתרו אמש (ראשון) לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו, לבטל את עדותו היום ובמקומו עלתה לתת עדות אילנית פילבר, אשתו של עד המדינה שלמה פילבר.

בדוכן היא פרצה בבכי ושיתפה: "תקופת החקירות הייתה קשה לנו מאוד. גם כלכלית בעלי לא עבד. חודשים שאנחנו לא ישנים בלילה. לא יוצאים. באיזהו שלב אמרתי לו די אני לא יכולה יותר, אני לא עומדת בזה. תתן להם כבר את מה שהם רוצים. אמרתי לו לא אכעס אם שיקרת שאין לך, פשוט תתן להם. הוא אמר לי אבל אין לי כלום לתת".

עוד היא הוסיפה: "היה מאוד קל להיטפל לבעלי, שרפו את הכל. ואז הגיע החיפוש השני בבית. הגיעו חוקרים בבוקר לקחן את המחשבים והפלאפונים, גם פלאפון של הילד בן ה10. הילדים היו מבועטים. רינת סבן נצמדה אלי, כשרציתי ללוות את הילד בן ה-5 לשכנים לא נתנו לי. פתאום הילדה הקטנה התעוררה ורצה אלי בוכה.

בהמשך הוא נעצר. אני לא מאחלת לאף אישה לראות כך את בעלה. ביום השני למעצר החלו פרסומים על עד מדינה. זה היה לי מוזר כי אני יודעת שאין לו כלום. התקשרתי לעורך הדין דרור ארד איילוו והוא אמר שגם הוא לא מבין. אבל כמו שבעלי הסביר: "אין לי שני מליון שקל וחמש שנים מהחיים"".