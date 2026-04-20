סקר מנדטים: גוש נתניהו נחלש; בנט מאבד גובה

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי מכון "טקטיקה מחקרים" עבור אתר 'זמן ישראל', חושף תמונת מצב פוליטית מורכבת ושינויים משמעותיים במפת הגושים. הסקר בחן שתי אפשרויות מרכזיות: ריצה נפרדת של המפלגות וריצה משותפת של כוחות המרכז-ימין.
על פי התרחיש הראשון, במידה והבחירות נערכות היום ללא איחודים, מפלגת הליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר עם 28 מנדטים. במקום השני ניטש קרב צמוד בין גדי איזנקוט למפלגת "בנט 2026", שזוכות ל-16 מנדטים כל אחת.
תוצאות הסקר (ללא איחודים):
הליכוד: 28
גדי איזנקוט: 16
בנט 2026: 16
ישראל ביתנו: 10
ש"ס: 9
הדמוקרטים: 9
יהדות התורה: 8
עוצמה יהודית: 8
יש עתיד: 5
רע"מ: 5
חד"ש-תע"ל: 4
כחול לבן: 4
בתרחיש זה, גוש תומכי נתניהו עומד על 51 מנדטים בלבד, בעוד גוש המתנגדים מגיע ל-65 מנדטים (כאשר כחול לבן עם 4 מנדטים נוספים). מפלגות הציונות הדתית, המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.
המפץ הפוליטי: איחוד בנט, איזנקוט ולפיד
הסקר בחן גם אפשרות של איחוד כוחות משמעותי בין בנט, איזנקוט ולפיד. במקרה כזה, הרשימה המאוחדת הופכת לכוח פוליטי דומיננטי עם 38 מנדטים, בעוד הליכוד נחלש ל-27 מנדטים.
תוצאות במקרה של איחוד:
איחוד בנט-איזנקוט-לפיד: 38
הליכוד: 27
ישראל ביתנו: 10
ש"ס: 9
הדמוקרטים: 8
יהדות התורה: 8
עוצמה יהודית: 6
רע"מ: 5
חד"ש-תע"ל: 5
כחול לבן: 4
במצב זה, גוש תומכי נתניהו יורד ל-50 מנדטים, גוש המתנגדים עולה ל-66 מנדטים, וכחול לבן שומרת על 4 מנדטים. גם כאן, מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת מחוץ לכנסת.
