סקר מנדטים: גוש נתניהו נחלש; בנט מאבד גובה

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי מכון "טקטיקה מחקרים" עבור אתר 'זמן ישראל', חושף תמונת מצב פוליטית מורכבת ושינויים משמעותיים במפת הגושים. הסקר בחן שתי אפשרויות מרכזיות: ריצה נפרדת של המפלגות וריצה משותפת של כוחות המרכז-ימין.

על פי התרחיש הראשון, במידה והבחירות נערכות היום ללא איחודים, מפלגת הליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר עם 28 מנדטים. במקום השני ניטש קרב צמוד בין גדי איזנקוט למפלגת "בנט 2026", שזוכות ל-16 מנדטים כל אחת.

תוצאות הסקר (ללא איחודים):



הליכוד: 28

גדי איזנקוט: 16

בנט 2026: 16

ישראל ביתנו: 10

ש"ס: 9

הדמוקרטים: 9

יהדות התורה: 8

עוצמה יהודית: 8

יש עתיד: 5

רע"מ: 5

חד"ש-תע"ל: 4

כחול לבן: 4

בתרחיש זה, גוש תומכי נתניהו עומד על 51 מנדטים בלבד, בעוד גוש המתנגדים מגיע ל-65 מנדטים (כאשר כחול לבן עם 4 מנדטים נוספים). מפלגות הציונות הדתית, המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

המפץ הפוליטי: איחוד בנט, איזנקוט ולפיד



הסקר בחן גם אפשרות של איחוד כוחות משמעותי בין בנט, איזנקוט ולפיד. במקרה כזה, הרשימה המאוחדת הופכת לכוח פוליטי דומיננטי עם 38 מנדטים, בעוד הליכוד נחלש ל-27 מנדטים.

תוצאות במקרה של איחוד:

איחוד בנט-איזנקוט-לפיד: 38

הליכוד: 27

ישראל ביתנו: 10

ש"ס: 9

הדמוקרטים: 8

יהדות התורה: 8

עוצמה יהודית: 6

רע"מ: 5

חד"ש-תע"ל: 5

כחול לבן: 4

במצב זה, גוש תומכי נתניהו יורד ל-50 מנדטים, גוש המתנגדים עולה ל-66 מנדטים, וכחול לבן שומרת על 4 מנדטים. גם כאן, מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת מחוץ לכנסת.