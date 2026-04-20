עמית סגל נגד בן דודו הבכיר: "למה אתה לא רודף גם אחריהם?"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, פרסם הבוקר סרטון המיועד לבן דודו הבכיר: "למה אחריהם אתה לא רודף?"

הפרשן הפוליטי עמית סגל יצא היום (שני) במתקפה חריפה וישירה נגד פרקליט המדינה, עמית איסמן. סגל הציב סימן שאלה גדול סביב שיקול הדעת של הפרקליטות בבחירת סעיפי האישום בפרשות ביטחוניות, והעלה חשד לאכיפה בררנית המונעת משיקולים זרים.

"שלום עמית איסמן, פרקליט המדינה, במקרה בן דוד שני שלי", פתח סגל את דבריו בפנייה אישית. "זוכר שלפני חודשיים החלטת לשפוט את בצלאל זיני, אח של ראש השב"כ, על סיוע לאויב בזמן מלחמה בגלל הברחת הסיגריות? וואלה, לא מתווכח איתך, זכותך".

"למה המרגלים לא מואשמים בסיוע לאויב ובבגידה?"

סגל התייחס להחלטה הדרמטית של איסמן מחודש פברואר האחרון, אז הורה ברגע האחרון להחמיר את סעיפי האישום נגד זיני בפרשת הברחת הסיגריות לעזה לסעיף של "סיוע לאויב במלחמה" – עבירה שהעונש עליה יכול להגיע למאסר עולם ואף למיתה.

הפרשן השווה בין מקרה זיני לבין פרשות הריגול החמורות שנחשפו לאחרונה: "איך אתה לא רודף עכשיו עם אותו סעיף אישום – סיוע לאויב בזמן מלחמה ובגידה – אחר כל אותם מרגלים מטונפים שנתפסים יום ולילה על ידי השב"כ כאשר הם עוזרים לאיראנים?".

"ניסיון לסגור חשבונות?"

סגל הזכיר את המעצרים האחרונים של אזרחים ישראלים שפעלו בשירות המודיעין האיראני, וטען כי שם הפרקליטות נוקטת בקו מקל יותר מבחינת הגדרת העבירה. "רק הבוקר נעצרו שני ישראלים צברים, יהודים משלנו, כשהם מסייעים לאיראן, אחד מהם אפילו עמד לנסוע לאימונים שם", ציין.

לסיכום, שלח סגל מסר נוקב לפרקליט המדינה: "אם זה כל כך חשוב לך וביטחון המדינה כל כך חשוב לך, אולי תרדוף גם אחריהם? כי אם לא, עלול להיוצר הרושם שאתה בסך הכל משתמש בסעיף החוק כדי לסגור חשבונות".