תפנית דרמטית בפרשת שי לי עטרי: החשוד ישלח לבדיקה פסיכיאטרית

תפנית משמעותית בפרשת החשד באונס של הזמרת שי לי- עטרי, בית המשפט העליון הורה לשלוח את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית כדי לשקול את פרסום שמו

בית המשפט העליון בראשות השופט אלכס שטיין קיבל היום (שני) באופן חלקי את ערעורו של החשוד באונס של הזמרת שי לי עטרי ומתלוננת נוספת. בית המשפט הורה כי החשוד ישלח לבדיקה פסכיאטרית כדי לבדוק אם אכן יש חשש שיתאבד אם שמו יפורסם.

הודעת בית המשפט: "בית המשפט קיבל באופן חלקי ביטל את קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה התרחיש של התאבדות החשוד בעקבות פרסום שמו ברבים טעון הוכחה באמצעות חוות דעתו של פסיכיאטר. בית המשפט העליון קבע שתרחיש ההתאבדות כאמור והסתברותו ניתן להוכחה גם על ידי מומחים אחרים, כדוגמת פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי שקיבל הכשרה מתאימה.

בג"ץ לבית המשפט המחוזי: "תבחנו מחדש את פרסום שם החשוד"

"כמו כן, בית המשפט העליון מצא כי ההליך שהתקיים קודם לכן בבית משפט השלום לא מוצה בשל אי-בהירות הכללים אשר קובעים כיצד יש להוכיח "נזק חמור" לחשוד, שלפי החוק יכול להצדיק הטלת איסור על פרסום שמו".

"בית המשפט העליון הורה, על כן, כי בית משפט השלום יבחן מחדש את סיכויי ההתאבדות של החשוד בעקבות התרת הפרסום, ויאזנם אל מול העניין שיש בפרסום שמו. בתוך כך, נקבע כי החשוד יהיה חייב להעמיד את עצמו לבדיקה אצל מומחה ניטרלי או מומחה שימונה על ידי בעלות הדין הניצבות מולו: המדינה והמתלוננת יחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ככל שהדבר יתבקש".

"עוד נקבע כי עורכות הדין המייצגות את המדינה ואת המתלוננת תוכלנה לחקור את המומחית מטעם החשוד, בין אם תוגש חוות דעת מטעמה, ובין אם החשוד יסתפק בהגשת מכתבה.

"בית המשפט העליון גם הדגיש את חשיבות פרסום שמו של החשוד לא רק כאמצעי המגשים את עקרון פומביות ההליך המשפטי ואת זכות הציבור לדעת, אלא גם כמהלך שמאפשר העברה של חוויית הבושה מהמתלוננת אל החשוד, המהווה צעד נוסף בתהליך האיחוי ומעודד מתלוננות נוספות להגיש את תלונותיהן".