ינון מגל במתקפה חסרת תקדים: "ארור תהיה"

איש התקשורת ינון מגל, יצא בתוכניתו ברדיו 103FM בקללות נגד ראש הממשלה לשעבר, בעקבות דבריו על גיוס החרדים: "אתה פוגע באנשים רק בשביל אינטרסים פוליטיים"

מגיש הטלוויזיה והרדיו ינון מגל עורר הבוקר (שני) סערה תקשורתית, לאחר שיצא במתקפה חריפה ויוצאת דופן הכוללת קללות אישיות נגד ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. הרקע לדברים הוא התבטאותו של בנט מהבוקר, שקשר בין אי-גיוס החרדים לבין מותם של חיילים בקרב.

בתוכניתו היומית ברדיו 103FM, פתח מגל במונולוג חריף: "למה הוא איש מתועב? אני יכול להבין עבר צד, שמאל, רוצה להיות ראש ממשלה, אובססיה, התהפך, בגד בבוחרים, פוליטיקה, עניינים. אני מבין. מה שהוא עושה עם החרדים – על זה אין מחילה".

"אני מקלל את בנט שיפול אפיים ארצה"

מגל, שציין כי הוא אינו נוהג להשתמש בשפה כזו לעיתים קרובות, בחר הפעם להטיל קללה פוליטית על שותפו לשעבר לדרך. "הנה, אני לא עושה את זה הרבה – אני מקלל את בנט שיפול אפיים ארצה ויקבל מכה פוליטית כזאת שיזכור את מה שאמר הבוקר. אני מקלל אותו – ארור תהיה".

לדברי מגל, ההאשמה של בנט כלפי המגזר החרדי היא חציית קו אדום שנועדה לשרת צרכים פוליטיים בלבד. "ארור תהיה שאתה מאשים את החרדים במות חיילים", הטיח מגל. "אתה תשלם פוליטית, אתה תשלם בקריירה שלך על מה שאמרת הבוקר".

"הורדת את גיל הפטור ל-21"

בהמשך דבריו, הזכיר מגל את פועלו של בנט בתקופת כהונתו כראש ממשלה, וטען לצביעות מצדו בסוגיית השוויון בנטל. "ארור תהיה אתה שהורדת את גיל הפטור בזמנו ל-21, שעשית חוק גיוס שהוא רבע מהיעדים שהממשלה הזאת מובילה", תקף מגל.

"אתה פוגע באנשים ומאשים אנשים במות חיילים קדושים רק בשביל אינטרסים פוליטיים", סיכם המגיש את דבריו הקשים. "אני מקלל אותך – ארור תהיה"