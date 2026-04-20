בן כספית: זו הבעיה העיקרית שלי עם נתניהו

איש התקשורת והעיתונאי הוותיק, בן כספית, הקדיש חלק מתכוניתו היומית כדי להסביר מה הבעיה העיקרית שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו

העיתונאי בן כספית התייחס היום (שני) בתוכניתו היומית ברדיו 103FM לסוגיית הפסקת האש בלבנון, ובחר לתקוף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע הבטחות העבר שלו והצהרותיו הנוכחיות.

במהלך השידור, מתח כספית ביקורת על הפער שהוא מזהה בין הרטוריקה של נתניהו לבין המציאות בשטח. "הבעיה העיקרית שלי היא עם האיש", הצהיר כספית, "זו הרברבנות והקשקשנות וההבטחות, ו'עמדתי על כך', ו'ישבתי על כך'".

"איזה צווחות היו על ההסכם של לפיד"

כספית הזכיר למאזינים את הביקורת הנוקבת שהשמיעו נתניהו ואנשי הליכוד בתקופת הממשלה הקודמת, כאשר נחתם הסכם הגבול הימי עם לבנון על ידי יאיר לפיד. לדבריו, קיים דמיון בין המהלכים, אך התגובה מצד נתניהו כעת שונה לחלוטין.

"איזה צווחות היו על ההסכם של לפיד?", תהה כספית בציניות, והוסיף כי כאשר נתניהו עצמו נדרש להגיע להסכמות דומות או לחתום על הפסקת אש, היכולת שלו לעמוד בהבטחותיו הלוחמניות נעלמת.

לסיכום דבריו, טען כספית כי למרות ניסיונות השיווק של ההסכם מצד סביבת ראש הממשלה, התוצאה הסופית אינה תואמת את הציפיות שיצר נתניהו בציבור. "כשזה מגיע לחלק שלו", עקץ כספית, "זה פחות מסתייע".