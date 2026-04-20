נפתלי בנט חושף: "הצעתי לו להצטרף אליי"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, העניק הבוקר ראיון למספר כלי תקשורת והתייחס לכוונותיו הפוליטיות אחרי הבחירות.

בראיון לרדיו 103FM נשאר בנט אם הוא יישב תחת נתניהו, ואמר: "השאלה הזאת הזויה. אני עם 61 מנדטים ציוניים, ולנתניהו יש 38 מנדטים ציוניים - מה השאלה הזאת? יש משהו מאוד עלוב כל הזמן להסתכל על זה - אנחנו הולכים לנצח. אמרתי אינספור פעמים שאני הולך להקים ממשלה כדי להחליף את מר נתניהו".

על האפשרות שהוא והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, ירוצו יחד, אמר בנט: "אני הצעתי לגדי להצטרף כבר לפני חצי שנה, הכדור אצלו. אני מתקדם קדימה, אני לא מחכה לשום דבר".