הסכם או מלחמה: נושאת מטוסים נוספת הגיעה למפרץ הפרסי

למרות הדיווחים על אופטימיות גוברת מצד הנשיא טראמפ להסכם עם איראן, נושאת המטוסים פורד חזרה למפרץ הפרסי והצטרפה לנושאת המטוסים בוש שכבר באזור

אמירות לחוד ומציאות לחוד? למרות דבריו הבומבסטיים והאופטימיים של הנשיא טראמפ בקשר להסכם עם איראן ככמעט עובדה מוגמרת, נושאת המטוסים פורד, ששטה מהמפרץ הפרסי אל תיקונים בשטח יוון לפני מספר שבועות לאחר שהשתתפה בתקיפות נרחבות באיראן בזמן החלק העצים של מבצע 'זעם אפי' של ארה"ב, חזרה כעת לכוננות במפרץ הפרסי.

על פי דיווחים אמריקאים וערבים, ב-48 השעות האחרונות, עשתה הפורד את דרכה דרך תעלת סואץ והים האדום אל המפרץ הפרסי, וכעת חזרה לכוננות באזור המפרץ הפרסי. הפורד, מצטרפת אל נושאת המטוסים בוש, שלקחה גם היא חלק משמעותי בתקיפות והוצבה בכוננות מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, ועזיבת פורד לתיקונים.

כעת, שתי נושאות המטוסים, נמצאות בתפקוד מלא לאחר תקופת רגיעה של מספר שבועות מאז ימי הקרב האחרונים.