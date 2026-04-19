משרד הפנים בבשורה אדירה ששווה לכם הרבה כסף

משרד הפנים פרסם את טבלת ההנחות המעודכנת לשנה הקרובה, המוצמדת לראשונה לשכר המינימום במשק.האם אתם זכאים?

משרד הפנים פרסם רשמית את תקנות ההנחות בארנונה לשנת 2026. העדכון הנוכחי, שהתגבש לאחר הליך מקצועי ובחינת צורכי הציבור, מציג מנגנון שאמור להיות שקוף ומדויק יותר, תוך ניסיון להבטיח שהסיוע הכלכלי יגיע למשפחות הזקוקות לו ביותר.

אחת הבשורות המשמעותיות בטבלה החדשה היא הצמדת רף ההכנסה לגובה שכר המינימום. צעד זה נועד להבטיח שהזכאות להנחה תישאר רלוונטית למציאות הכלכלית המשתנה ולעליות המחירים במשק. עם זאת, במשרד הפנים מדגישים כי מדובר ב"מסגרת חוקית", וכי לרשויות המקומיות נותר שיקול דעת לקבוע את גובה ההנחה הסופי וכן להטיל מגבלות נוספות, כגון שטח הנכס או מספר נכסים בבעלות המבקש.

סוף למניפולציות: חישוב הכנסה שנתי בלבד

חידוש דרמטי שייכנס לתוקף השנה נוגע לשיטת חישוב ההכנסה הממוצעת. בעבר, הוראת שעה אפשרה לתושבים לבחור בין הצגת תלושי שכר של שלושה חודשים לבין ממוצע של שנה שלמה. למרות רצונו של מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, להמשיך בגמישות זו, הייעוץ המשפטי לממשלה התנגד למהלך.

כתוצאה מכך, החל משנת 2026 תחושב ההכנסה אך ורק על בסיס ממוצע של 12 חודשים. מטרת השינוי היא לייצר תמונה אמינה ורציפה של מצבו הכלכלי של המבקש ולמנוע מניפולציות בנתוני השכר, גם אם הדבר יגרור מעט יותר נטל בירוקרטי עבור האזרח בשלב הגשת המסמכים.

מפת הזכאות: כמה תוכלו לחסוך?

שיעורי ההנחה נעים בין 30% ל-90%, בהתאם למספר הנפשות בבית ולגובה ההכנסה החודשית:

נפש אחת: זכאות ל-90% הנחה עד הכנסה של 3,513 שקלים.

שתי נפשות: זכאות ל-90% הנחה עד הכנסה של 5,621 שקלים.

שלוש נפשות: זכאות ל-90% הנחה עד הכנסה של 7,449 שקלים.

ארבע נפשות: זכאות ל-90% הנחה עד הכנסה של 8,996 שקלים.

משפחות ברוכות ילדים (9 נפשות): זכאות ל-90% הנחה עד הכנסה של 15,743 שקלים.

במשקי בית המונים עשר נפשות ומעלה, החישוב מתבסס על רף ההכנסה של תשע נפשות בתוספת סכום קבוע שנע בין 1,125 ל-1,874 שקלים עבור כל ילד נוסף, בהתאם למדרגת ההנחה המבוקשת.

"איזון בין הסיוע למשפחות ליציבות הרשויות"

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, הסביר כי העדכון נועד לייצב את המערכת על בסיס נתונים עדכניים. לדבריו, השינויים מאזנים בין הצורך החברתי לסייע למשפחות לבין שמירה על יכולתן של העיריות והמועצות להמשיך ולספק שירותים איכותיים לתושבים. המנגנון החדש מוודא שההנחה תינתן באופן ממוקד לפי נתוני שכר המינימום ומספר הנפשות המדויק בבית.