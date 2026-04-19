טראמפ נחרץ מתמיד: ההסכם עם איראן כבר סגור

על פי ציטוטים שפורסמו כעת על ידי חדשות 12, הנשיא טראמפ אופטימי במיוחד לגבי הסכם עם איראן, כאשר על פי הדברים 'ההסכם כבר סגור'

הנשיא טראמפ קיים שיחה עם חדשות 12, בה מסר כי קיימת תחושה טובה במיוחד בוושינגטון לגבי השיחות עם איראן והאפשרות להגיע להסכם סופי לסיום הסכסוך.

על פי הציטוטים שפורסמו על ידי מהדורת חדשות 12, הנשיא הביע בשיחה התלהבות בולטת בדבריו לגבי הסכם עם איראן: "אני מרגיש טוב לגבי זה, הקונספט של הסכם כבר סגור, אני חושב שיש לנו סיכוי טוב להשלים אותו".

דבריו של טראמפ מגיעים אחרי ימים ארוכים מאז יום שישי, בהם נעה המטוטלת ללא הפסקה בין האפשרות לחידוש המלחמה אל הצלחה במשא ומתן, באופן שניתן לעקוב אחריו לפי הצהרות הנשיא, שנעות מרגע לרגע בין לוחמניות אל מפויסות לגמרי.