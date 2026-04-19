אחרי שפרש מערוץ 14 - פרופ' כהן אליה תוקף: "אל תיתלו בו ציפיות"

אחרי שהודיע הבוקר על פרישה מערוץ 14, בשל עמדותיו הניציות נגד מערכת המשפט, פרופסור משה כהן אליה, יוצא במתקפה חריפה

פרופ' משה כהן אליה, שהודיע הבוקר על פרישתו מערוץ 14, בשל עמדותיו הניציות נגד מערכת המשפט, התייחס למאבקי הכוח בין מערכת המשפט לדרג המדיני בכל הנוגע לחקירת מחדלי המלחמה, והשמיע אזהרות חריפות מפני התערבות בג"ץ.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר כהן אליה: "בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית – בג"ץ לא יראה אף אחד ממטר", קבע פרופ' כהן אליה. לטענתו, בית המשפט כבר פועל באופן אקטיבי כדי להצר את צעדיהם של גופי בדיקה אחרים: "הם כבר סיכלו את מבקר המדינה ואת ועדת החקירה הלאומית, והם חד משמעית יימשכו לכיוון של ועדת חקירה ממלכתית".

"אל תיתלו ציפיות בסולברג"

פרופ' כהן אליה התייחס גם למתיחות הפנימית בתוך כתלי בית המשפט העליון ולחילופי הדברים מול משרד המשפטים. לדבריו, גם שופטים הנחשבים לשמרנים יותר לא יוכלו לעמוד מול המגמה הכללית של המערכת.

"לאחר המכתב המזלזל של שופטי העליון לשר המשפטים – עדיף לנו לא לתלות יותר מדי ציפיות בסולברג", אמר. הוא הסביר כי להערכתו, המערכת המשפטית פועלת מתוך אינטרס ברור לעיצוב הזיכרון ההיסטורי של המחדל.

הקרב על הנרטיב של ה-7 באוקטובר

לדברי כהן אליה, המטרה הסופית של המהלכים המשפטיים היא סימון הדרג הפוליטי כאשם העיקרי בטרגדיה. "הם רוצים לקבע את הנרטיב של ה-7.10 ולגלגל את האחריות בעיקר על הדרג המדיני", הזהיר.

בסיכום דבריו שלח פרופ' כהן אליה מסר ישיר לראש הממשלה: "לרה"מ נתניהו אסור שייתן לזה לקרות. חייבים להעביר מסרים חד משמעיים על זה".