לא איראן ולא לבנון: זו המדינה ממנה תוכנן ירי לעבר ישראל

מחבלים תכננו לשגר טילים לעבר ישראל, וסוכלו ברגע האחרון. על הרקטות נכתב "למען ניצחון אחינו בפלסטין ולבנון"

משרד הפנים הסורי הודיע היום (ראשון) על סיכול תוכנית חתרנית של חוליה הקשורה לארגון הטרור חיזבאללה הלבנוני. על פי ההודעה, חברי החוליה פעלו במחוז קוניטרה ותכננו לשגר רקטות מחוץ לגבולות המדינה, במטרה להוביל לערעור היציבות הביטחונית באזור.

מדיווחים המגיעים מסוריה עולה כי היעד המרכזי של התוכנית היה שיגור רקטות מהגולן הסורי לעבר שטח ישראל. על פי הממצאים בשטח, על חלק מהרקטות שאותרו נכתבו מסרים בערבית שבהם צוין כי הן מיועדות "למען ניצחון אחינו בפלסטין ולבנון".

שימוש בכטב"מים בלב דמשק

מדובר בחשיפה משמעותית שנייה בתוך תקופה קצרה. בתחילת חודש פברואר נעצרה בסוריה חוליה נוספת, שהואשמה בביצוע תקיפות באזור שכונת אל-מזה ובסביבת שדה התעופה הצבאי בדמשק. חברי אותה קבוצה עשו שימוש בכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) לצורך פעולותיהם.

הרשויות בסוריה ציינו כי מחקירת העצורים עלה קשר ישיר לארגון חיזבאללה. בפשיטות שנערכו על מעוזי החוליה נמצאו כלי טיס בלתי מאוישים, אמצעי לחימה מתקדמים וציוד צבאי רב שיועד לפגיעה ביעדים אסטרטגיים.

המתיחות בגבול הצפון

חשיפת החוליות הללו מדגישה את המתיחות הגוברת ואת הניסיונות של חיזבאללה להעמיק את אחיזתו בשטח סוריה, תוך שימוש במדינה כבסיס קדמי לשיגורים נגד ישראל. משרד הפנים הסורי מציג את הפעולות האחרונות כחלק מניסיון להחזיר את הריבונות ולמנוע מגורמים זרים לגרור את האזור להסלמה נוספת.

נכון לעכשיו, בצה"ל עוקבים בדריכות אחר הדיווחים מסוריה, כאשר הפעילות המיוחסת לחיזבאללה בגולן הסורי נחשבת לאחד האיומים המרכזיים על יישובי הצפון ורמת הגולן.