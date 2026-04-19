זמר נעצר בחשד לרצח מעריצה

פרשת היעלמותה ומותה של סלסט ריבאס הרננדז בת ה-15 הגיעה לסף הכרעה בסוף השבוע האחרון. כפי שדווח באתר ישראל היום, הזמר דייוויד אנתוני ברק, המוכר בכינויו d4vd, נעצר בלוס אנג'לס בחשד למעורבות באירוע הקשה, לאחר ששרידי גופתה של הצעירה אותרו בתוך רכב שבבעלותו.

ברק בן ה-21 נחשב עד לא מזמן לאחת ההבטחות הגדולות בתעשיית המוזיקה העולמית. הוא זכה להצלחה מסחררת ברשתות החברתיות וצבר מיליוני השמעות, אך כעת עתידו המקצועי עומד בצל חשדות כבדים במיוחד. הנערה, שהייתה בקשר עם הזמר ונראתה לצדו בצילומים שונים, הוכרזה כנעדרת באפריל 2024, ועקבותיה נעלמו למשך תקופה ארוכה.

הממצאים הקשים בתא המטען

התפנית המטלטלת בחקירה התרחשה לפני מספר חודשים, כאשר רכב טסלה הרשום על שמו של הזמר נמצא נטוש באזור הוליווד הילס. ריח חריף שעלה מהמכונית הוביל את אנשי המקצוע במגרש הגרירה להזעיק את המשטרה, שגילתה בתוך תא המטען ממצאים מחרידים של גופה מבותרת.

בדיקות פורנזיות אישרו כי מדובר בסלסט המנוחה. למרות החיפושים אחריה, ראיות בתיק מלמדות כי היא הייתה בחיים חודשים לאחר הדיווח על היעדרותה, ואף תועדה מאחורי הקלעים בהופעותיו של ברק ובתמונות פרטיות שנתפסו בביתו.

"סרט אימה": הגנה נחרצת וצדק למשפחה

סנגוריו של ברק הגיבו למעצר בהצהרה תקיפה, לפיה הראיות שיוצגו בבית המשפט יוכיחו כי למרשימם אין כל יד במותה של הנערה. לדבריהם, מדובר במעצר המבוסס על חשד בלבד והם מתכוונים להילחם על חפותו המלאה. גם הוריו של היוצר הביעו תמיכה בלתי מסויגת בבנם וטענו כי מדובר בטעות קשה.

מנגד, בני משפחתה של סלסט קיבלו את הבשורה על המעצר בתחושת הקלה. אביה של הנערה הביע תקווה כי סוף סוף ייעשה צדק עם בתו, שאותה תיאר כנערה חרוצה ואינטליגנטית. מחר (שני) צפויה התביעה להכריע האם להגיש כתב אישום רשמי נגד הזמר, שמוחזק כעת במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות.