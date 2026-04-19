נמצא פיתרון? זו המדינה המוסלמית שתיקח את האורניום מאיראן

על פי דיווח סעודי, ארצות הברית ואיראן הגיעו אל 'הסכמות ראשוניות' בנושא מצבור האורניום האיראני, זה המעצמה הגרעינית המוסלמית שתיקח אותו לידיה

על פי דיווח בגוף התקשורת אל ערביה הסעודי, ארצות הברית ואיראן, אשר עדיין מקיימות מגעים דיפלומטיים מאחורי הקלעים, הגיעו להסכמה בסיסית על גורלו של מצבור 400 הק"ג האיראני של אורניום מועשר אל 60% ומעלה.

גורם המקורב למשא ומתן טען בפני העיתון הסעודי כי שני הצדדים הסכימו 'תאורטית' לכך שמצבור האורניום שעומד בבסיס שאיפות הגרעין האיראניות, במיוחד לאחר השמדה ופגיעה של שורה של מתקני גרעין במהלך המלחמה, יועבר אל צד שלישי.

על פי אותם מקורות, האיראנים הסכימו להעביר את 400 ק"ג האורניום אל ידיי שלטונות פקיסטן, המדינה המוסלמית היחידה בעולם אשר מחזיקה בעצמה בארסנל נשק גרעיני ובעלת יכולת אחסון ופירוק חומר גרעיני.