לוגו של גבורה: משרד התרבות יאמץ את כתב ידה של עדן נמרי ז"ל

לקראת יום הזיכרון, משרד התרבות והספורט במהלך מרגש: הלוגו הרשמי של המשרד עוצב מחדש לפי כתב ידה של סרן עדן נמרי ז"ל, מפקדת צוות ב"רוכב שמיים" ושחיינית מצטיינת, שנפלה בקרב ב-7 באוקטובר. השר זוהר: "זכרה של עדן הוא מצפן עבור כולנו"

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, משרד התרבות והספורט בראשות השר מיקי זוהר מציג מחווה ייחודית ומעוררת השראה: שינוי הלוגו הרשמי של המשרד והפיכתו למזכרת חיה ונושמת. הכיתוב המוכר של המשרד הוחלף בפונט המבוסס על כתב ידה המקורי של סרן עדן נמרי ז"ל.

הלוחמת ששילבה תרבות, ספורט וגבורה

סרן עדן נמרי ז"ל, תושבת מודיעין בת 22 בנופלה, גילמה בחייה את עולמות התוכן של המשרד בצורה המזוקקת ביותר. היא הייתה שחיינית מקצועית בנבחרת הנוער של ישראל, ספורטאית הישגית ששילבה מצוינות עם משמעת עצמית גבוהה. לצד זאת, ניחנה בכישרון אמנותי; בילדותה השתתפה בחוגי תיאטרון ואף בחרה להרחיב את לימודיה במגמת תיאטרון בתיכון.

ב-7 באוקטובר 2023, כמפקדת צוות ביחידת "רוכב שמיים" (5353) של חיל התותחנים, הפגינה עדן גבורה עילאית. היא נלחמה בעוז בקרב על מוצב נחל עוז, הגנה על חיילותיה בגופה ושילמה בחייה.

משרד התרבות מאמץ את כתב ידה של עדן נמרי ז"ל צילום: משרד התרבות והספורט

"מאחורי כל סמל עומדים אנשים וחלומוֹת"

הבחירה בכתב ידה של עדן לעיצוב הלוגו נועדה להזכיר לציבור כי מאחורי הטקסים, הדגלים והסמלים הממלכתיים, עומדים פנים ושמות – צעירים וצעירות עם חלומות, הישגים ועתיד שנקטעו בטרם עת.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "הסיפור של עדן נמרי ז״ל הוא סיפורו של דור שלם. צעירה מצטיינת, ספורטאית, יוצרת ומפקדת, שבחרה לקחת אחריות ברגע האמת ולהגן על חיילותיה בגופה. ביום הזיכרון הזה אנחנו מבקשים לזכור ולהזכיר מי אנחנו ומהם הערכים שעליהם המדינה הזאת עומדת — מסירות, מנהיגות ואהבת הארץ. זכרה של עדן הוא מצפן עבור כולנו."

הלוגו הזמני ילווה את פרסומי המשרד ופעילותו במהלך ימי הזיכרון, כעדות דוממת אך עוצמתית לרוחה של עדן ולמורשתם של הנופלים.