יורם שפטל מעריך: זה מה שהשופטים יחליטו בבג"ץ בן גביר

עורך הדין והמשפטן, יורם שפטל, מתייחס לדיון בבג"ץ על פיטורי בן גביר, ומעריך: זה מה שהשופטים יחליטו

עורך הדין יורם שפטל יוצא במתקפה חריפה נגד בית המשפט העליון, בעקבות הדיון שנערך בעתירה הדורשת להורות לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בראיון שהעניק לשי גולדשטיין וארז תדמור ברדיו 'גלי ישראל',, הגדיר שפטל את התנהלות בג"ץ כפגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית.

"בג"ץ פיטורי בן גביר הוא עוד מסמר בארון המתים של הדמוקרטיה הישראלית", קבע שפטל בפתח דבריו. לשיטתו, עצם העובדה שבית המשפט בחר לדון בעתירה, למרות היעדר סמכות חוקית מפורשת להתערב בשיקול דעת פוליטי מסוג זה, מהווה תקדים מסוכן.

"השופטים חוששים ממשבר חוקתי"

למרות הביקורת על קיום הדיון, שפטל העריך כי שופטי בג"ץ לא ימהרו להורות על פיטורי השר בטווח הזמן המיידי, אך הסביר כי הסיבה לכך אינה משפטית גרידא. "בית המשפט לא רוצה להחליט כרגע על פיטורי בן גביר, לא מאיזשהם שיקולים ענייניים-משפטיים. כי אם היו כאלה, לא היה מתקיים בכלל דיון בעתירה", טען.

לדבריו, ההימנעות מהחלטה חלוטה נובעת מהחשש מעימות חזיתי מול הממשלה: "זה יקרה משום שנתניהו הודיע חד-משמעית שהוא לא מתכוון לפטר אותו, וכאן בית המשפט העליון מרגיש שלא נוח לו עם משבר חוקתי בנושא הזה".

יצירת סמכות יש מאין

החשש המרכזי שמעלה שפטל נוגע ל"שורת הסיכום" של פסק הדין העתידי. הוא מעריך כי גם אם העתירה הספציפית תידחה, השופטים ינצלו את ההזדמנות כדי לקבע את סמכותם להתערב במקרים דומים בעתיד.

"להערכתי, בבית המשפט יחליטו בפסק הדין שיש להם סמכות עקרונית במקרים מסוימים לפטר שר", הזהיר שפטל. "הם תמיד ימצאו את המקרים האלו כשירצו, גם אם אין לכך שום בסיס חוקי. מדובר במקום שאין לבית המשפט סמכות בו, ובכל זאת הוא דן ומחליט".