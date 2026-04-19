לרגל יום הזיכרון: ראש הממשלה נפגש עם אלמנות ויתומי צה״ל

ראש הממשלה נתניהו קיים מפגש מיוחד לקראת יום הזיכרון, בו ציין את המאורע עם משפחות אלמנות ויתומי צה״ל, נתניהו הבטיח לנוכחים וניחם: "עם הכאב והזיכרון והחוסר, יש לכם דבר אחד שאתם יודעים: האבות הגיבורים שלכם הם שמבטיחים את נצח ישראל"

נתניהו חלק עם הנוכחים מחוויותיו האישיות כאח שקול: "איך חיים עם הצער? זה מאוד קשה, ואני יכול להגיד לכם שכולנו מרגישים את זה. אני איבדתי את אחי הבכור, וזה היה כאילו מישהו לקח גרזן והוריד לי יד והוריד לי רגל. ואז בא אליי מישהו בזמן השבעה, והוא אמר לי שגם הוא איבד אח, הוא היה אח שכול. הוא אמר לי: ׳אני יודע שלא תאמין לי, אבל הסבל שאתה מרגיש עכשיו, הוא לא יהיה בעוצמה הזאת ובייסורים האלה שאתה מרגיש עכשיו, ויש חיים אחרי זה".

ראש הממשלה ניחם את המשתתפים, והבטיח כי למרות הקושי, מגיעים גם רגעים יפים בחיים, למרות הצער: "יש גם מחוזות חדשים, ויהיו לכם חיים חדשים ויהיו שמחות חדשות. שמחות יהיו. אני יודע שזה קשה להאמין כרגע, אבל יהיו".

הוא גם התחייב כי כל שנפל, לא נפל לשווא: "אבל הדבר הגדול ביותר שאני יכול להגיד לכם - זה לא לשווא. זה לא לשווא, כי בלעדיהם אין לנו קיום. ואנחנו פה, וזה בזכות הגיבורים, שרשרת הגיבורים שלנו. לכן, ההורים שלכם הם גיבורים, ואתם, עם הכאב והזיכרון והחוסר, יש לכם דבר אחד שאתם יודעים: האבות שלכם הם שמבטיחים את נצח ישראל".



