אילה חסון בתגובה ראשונה לחשיפה הדרמטית על היועמ"שית

העיתונאית והמגישה, אילה חסון, יוצאת למתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, על רקע המכתב ששיגרה האחרונה נגד מינויו של ראש מדור ההסתות המיועד. בראיון שהעניקה למתי טוכפלד ברדיו 'גלי ישראל', הביעה חסון חוסר אמון מוחלט בהתנהלותה של היועמ"שית וקראה לבדיקה קפדנית של כל עמדה משפטית שהיא מציגה.

"לי יש ציפייה מבג"ץ שלאחר השקר הבוטה, התצהיר הכוזב שהגישה היועמ"שית לבית המשפט בנושא הפצ"רית ועד היום לא באו איתה חשבון - כל מסמך שמקבלים ממנה צריך להיבדק ולהיבחן בשבע עיניים", אמרה חסון.

ביקורת על תצהירים כוזבים

דבריה של חסון מתייחסים לטענות שעלו בעבר בנוגע למידע שהעבירה היועמ"שית לבית המשפט בעניינה של הפרקליטה הצבאית הראשית. לשיטתה של חסון, העובדה שלא ננקטו צעדים בעקבות אותן טענות להתנהלות לא תקינה, מחייבת את השופטים לגלות משנה זהירות בכל הנוגע למכתבים והתנגדויות שהיא מגישה כעת.

כזכור, היועמ"שית שיגרה מכתב חריף שבו היא מביעה התנגדות נחרצת למינוי ראש מדור ההסתות המיועד, בטענה למניעות מקצועיות וערכיות. חסון, מצדה, רואה במכתב זה חלק מרצף של התנהלות בעייתית מצד לשכת היועצת.

חסון הדגישה כי האחריות כעת מוטלת על שופטי בג"ץ, שנדרשים לטענתה לא לקבל את עמדותיה של בהרב-מיארה כ"תורה מסיני".