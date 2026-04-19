דיפלומטים מעריכים: טראמפ יידרש להאריך את הפסקת האש עם איראן

מקורבים למשא ומתן במדינות ערב הביעו אופטימיות בקשר לסיכויים להסכם בין ארה"ב ומשטר האייתולות, והעריכו כי טראמפ יעדיף להאריך את הפסקת האש מאשר לחזור ללחימה

הקאן פידאן, שר החוץ של טורקיה, אשר על פי מספר דיווחים, לוקחת חלק פעיל בניסיון לסיים את הסכסוך בין ארה"ב ואיראן, הודיע לפני זמן קצר כי הוא 'מעריך באופטימיות' את הסיכוי שהנשיא טראמפ יאריך את הפסקת האש.

על פי פידאן: "הפסקת אש של שבועיים הייתה טובה ונכונה, אך התיק (סכסוך) לפנינו, הוא מורכב, וההסכם המתרקם לפתירתו הוא מקיף. לא ניתן יהיה לפתור את כל הבעיות בשבועיים, תידרש הארכה נוספת, היא תגיע, אני אופטימי לגבי כך".

"יש עוד כמה בעיות שצריך לפתור, אבל המשא ומתן מתקדם בצורה טובה, ויש רצון טוב ורוב הדברים סוכמו. יש בעיה או שתיים קריטיות שצריך עוד לטפל בהן, לכן אני מאמין שהנשיא יאריך את הפסקת האש ולא יחזור ללחימה".

טורקיה איננה לוקחת חלק ישיר בתיווך בפקיסטן, אך על פי שורה של דיווחים, לוקחת חלק פעיל יחד עם מדינות ערביות נוספות, בניסיון ללחוץ על ארצות הברית להביא לסיום הסכסוך.

דבריו של פידאן נוגדים כמובן את איומיי הנשיא טראמפ כי 'יחזור להטיל פצצות' במידה וההסכם לא יתגבש עד סוף הפסקת האש, אך גם גורמים בבית הלבן ששוחחו בעילום שם עם התקשורת האמריקאית העריכו כי קיימת אפשרות להערכה, במידה וטראמפ יראה התקדמות רצינית מצד האיראנים.