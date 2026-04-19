עדות מהחזית בסלון הביתי: לוחמי 7 באוקטובר חושפים את סיפורם

בערב יום הזיכרון הקרוב שיתקיים מחר (שני), מאות בתים בישראל יהפכו למרחבים של זיכרון חי ומשמעות. מיזם "ניצחון בסלון", שנוסד על ידי משפחות שכולות ולוחמים, מזמין את הציבור למפגשים אינטימיים שיוקדשו לסיפורי הקרבות, למורשת הנופלים ולניצחון הרוח הישראלית.

המיזם, שצמח מתוך השטח כיוזמה א-פוליטית, מפגיש בין דמויות מפתח כמו מנחם קלמנזון, ללי דרעי, אבידע בכר ותא"ל (במיל') עופר וינטר, לבין אלפי ישראלים המבקשים לצקת תוכן חדש ליום הזיכרון. ייחודו של המיזם השנה טמון בחשיפתם של סיפורי גבורה ממלחמת "חרבות ברזל"; לוחמים שלחמו ב-7 באוקטובר ובחזיתות השונות יחשפו לראשונה, לאחר שנתיים וחצי של לחימה מאומצת, את רגעי ההכרעה האישיים שלהם.

"בחייהם ובמותם ציוו לנו הנופלים את הניצחון – לא רק בשדה הקרב, אלא ביכולת להמשיך לבנות", מסרו המארגנים. המפגשים מיועדים להפוך את הכאב הפרטי לנחלת הכלל ולהפוך את הזיכרון לכוח מניע. ההיענות המרשימה של מאות מארחים ואלפי משתתפים מעידה על הצורך הלאומי בהתכנסות משותפת המדגישה את המאחד: המחויבות להבטחת קיומה של המדינה מתוך עוצמה ותקווה.