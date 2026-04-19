ינון מגל: "תובעים אותי ב-6 מיליון שקלים!"

מגיש חדשות 14 ינון מגל תועד היום (ראשון) בסרטון בחשבון האינסטגרם של רדיו 103fm בו הוא משוחח "שיחת מטבחון" עם המגיש אייל ברקוביץ'.

בתחילת השיחה מגל פונה לברקוביץ' ואומר לו: "נו מה עם העל האש? אמרת תעשה!", ברקוביץ' דרש ממגל שיזמין הוא בעצמו את גיא פלג לעל האש מכיוון שיש בעיה איתו. מגל השיב לכך בשלילה נחרצת: " מה פתאום שאני אזמין את גיא?".

לאחר מכן ברקוביץ' מעלה את נושא התביעה של גיא פלג כנגד ינון מגל בגין לשון הרע. ינון מגל התחיל למנות: גיא פלג תובע אותי, ניר דבורי תובע אותי, חדשות 12 תובעים אותו, תובעים אותי על סכום של 6 מיליון שקלים. ברקוביץ' בתגובה התלוצץ ואמר לו כי זה "קטן עליו".

לפתע מגל שלח עקיצה ואמר: "מעניין שהם בחרו דווקא את המספר שישה מיליון" אזכור שעל פי הסרטון נראה כי כוון לכמות היהודים שנספו בשואה. מגל, מיהר לחייך ואמר לאייל: "יש דברים שלא אומרים?". ברקוביץ' השיב לו: "יש דברים שעדיפה השתיקה להם".