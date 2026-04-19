נזכור את כולם: מדריך שידורי יום הזיכרון 2026

מפת התכנים המלאה ליום הזיכרון לחללי צה"ל: מטקסי הזיכרון ועד פרויקטים תיעודיים על קרבות 7 באוקטובר.

תאגיד השידור יציין את יום הזיכרון הראשון שאחרי המלחמה בשורת מיזמי הנצחה ותחקירים בטלוויזיה, בדיגיטל ובהסכתים.

בכאן 11 ובכאן BOX: במוצ"ש (18.4) ישודר הפרויקט "הטנק – הקופסה השחורה נפתחת" של עמרי אסנהיים, המביא את הקלטות הקשר מ"טנק נאוטרה" ב-7 באוקטובר. בערב יום הזיכרון ישודר הסרט "הבן יקיר לי" העוקב אחר ראשי ישיבות הסדר המתמודדים עם שכול אישי.

בדיגיטל ובחדשות: יושק פרויקט "הבסיסים והמוצבים" במוזיאון הווירטואלי 7.10.360, הכולל תחקירים על מוצב נחל עוז ומוצב יפתח. בנוסף, תעלה סדרת הרשת "המסע" המלווה לוחמי מילואים בתהליך עיבוד נפשי.

כאן חינוכית והסכתים: שידור הסדרה "קייטנה של החיים" על ילדים יתומי צה"ל, ופרקים מיוחדים של ההסכתים "נחל עוז – המוצב שהופקר" ו"מילים אחרונות".

פרטנר TV – ערוץ הגיבורים (אפיק 136)

ערוץ הייחודי המשדר תכני גבורה והנצחה לאורך כל השנה, יקדיש את ימי הזיכרון לסיפורי הלוחמים והמשפחות.

משדר מרכזי: בערב יום העצמאות (19:00) תשודר התוכנית "בלתי מנוצחים - בין שבר לתיקון" בהנחיית הדסה בן ארי, שתארח את חתנית פרס ישראל עירית אורן גונדרס ולוחמים שנפצעו בקרבות.

פודקאסטים וסרטי זיכרון: פרקים חדשים של הפודקאסט "בשבילם" עם שיחות אינטימיות על אובדן ובנייה מחדש, לצד סרטי הנצחה לזכרם של סמל אושר שמחה ברזילי, סמל רוני אשל, סמ"ר אוריה איימלק גושן ועוד רבים.

קשת 12 – אירועי ערב יום הזיכרון (שני, 20.4)

לוח השידורים המרכזי לערב יום הזיכרון המשלב טקסים ממלכתיים וערבי שירי לוחמים.

19:00 – המהדורה המרכזית: חדשות 12 עם הדיווחים והכתבות המיוחדות לערב היום.

20:00 – טקס פתיחת יום הזיכרון: שידור ישיר מרחבת הכותל המערבי במעמד נשיא המדינה והרמטכ"ל.

21:00 – ״שירים בכיכר”: המשדר המסורתי מספורטק תל אביב בהנחיית ליאור אשכנזי ובהשתתפות שירי מימון, אברהם טל, רן דנקר, מירי מסיקה ואמנים נוספים.

22:30 – ״זוכרים, שרים ומספרים”: שידור מבריכת הסולטן בירושלים בהנחיית הילה קורח ועמוס תמם, בהשתתפות ישי ריבו, עדן גולן, אביב גפן, אושר כהן וריטה.

סלקום TV: ערוץ הדוקו וערוץ הסרטים "סלקום דרמה" ישדרו תכנים מותאמים ליום הזיכרון

שיתוף פעולה ייחודי של סלקום TV עם "בית אבי חי" מביא לצופים את "פנים. יום. זיכרון". סלקום TV תעלה לשירות את מיזם ההנצחה האמנותי של "בית אבי חי" שהופך זיכרונות מחייהם של חללי מערכות ישראל ופעולות איבה - לסרטוני אנימציה. במסגרת שיתוף הפעולה ישודרו סרטי הנצחה מונפשים של חללים, שהופקו על ידי "בית אבי חי" במשך יותר מעשור.

במסגרת שיתוף פעולה עם "העמותה להנחלת מורשת הצנחנים", סלקום TV תשדר במהלך יום הזיכרון עשרות סרטי הנצחה קצרים של לוחמי צנחנים שמביאים את סיפורם האישי של הלוחמים בסדיר ובמילואים, מתוך רצון להנחיל את סיפורם, ערכיהם ומורשת הקרב שלהם.

בנוסף, כבכל שנה, ישודר גם ערוץ שמות הנופלים באפיק 260.

כמו כן, ישודרו תכנים של חינוכית 23 ליום הזיכרון, ביניהם סרטי דוקו המביאים סיפורים של נופלים, והמופעים: "נזכור בשירים", "לו יהי" עם השירים המרגשים מתקופת מלחמת יום כיפור, "האמיני יום יבוא" ועוד.

בין הסרטים שישודרו בערוץ הסרטים "סלקום דרמה":

"למחזר ישי" - סרטו הקצר של עילי שיין שזכה בפסטיבל דוקאביב. כל המשפחות המאושרות דומות, אבל לכל משפחה שכולה יש את הדרך שלה להתמודד עם האבל. משפחת שכטר בחרה להתמודד איתו בדרך הומוריסטית שבוחנת את התהליך שעוברת כל משפחה שאיבדה את היקר לה מכל.

הפעם האחרונה / The Last Time - סרטו הקצר של עילי שיין שהוקרן בפסטיבל קולנוע דרום. חייל ביחידה מובחרת עומד בצומת החשוב בחייו: הוא צריך להחליט אם להשתחרר או להמשיך לקריירה צבאית כשברקע מלווה אותו ואת המשפחה הסיפור של אחיו שנהרג במהלך השירות.

"הילד" - סרטו של של הבמאי יהב וינר, שנרצח בכפר עזה בטבח ה-7 באוקטובר. סרטו של וינר מביא את סיפורם של אבינועם וברק, אב ובנו מקיבוץ עזה, המתמודדים כל אחד בדרכו עם סבב לחימה נוסף. בעוד שאבינועם מתעקש להמשיך בשגרה ובעבודה בשדה, ברק מתקשה לעצום את עיניו ולהמשיך כרגיל. לילה אחד, ברק מגיע לנקודת רתיחה ואבינועם נאלץ לספוג את הלהבות. הסרט זכה בפרס אופיר בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר.