שופטי העליון בעקיצה חריפה לשר לוין: "נובע משיקולים זרים"

שופטי בית המשפט העליון התייחסו להכרזת שר המשפטים יריב לוין, על רפורמה חדשה במערכת בתי המשפט, ותקפו אותו: "באיחור ניכר..."

שופטי בית המשפט העליון הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז, פנו היום (ראשון) לשר המשפטים יריב לוין, והגיבו לו על הרפורמה החדשה עליה הוא בישר בשבוע שעבר.

במכתבם הם כתבו כי הוא מתעלם באופן בוטה מהמחסור האקוטי בשופטים, התקנים עליהם הצהרת שלשום ב "רפורמה" מנותקים לחלוטין מצרכי המערכת והשטח ונראה שנובעים משיקולים זרים, ועשית שימוש לרעה בסמכותך.

עוד הם כתבו לו כי הם "שמחים שזיהית - הגם באיחור ניכר - את הקשיים שמתעוררים נוכח הסירוב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים".

נזכיר כי סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, הודיע בשבוע שעבר על רפורמה מבנית ומקיפה במערכת בתי המשפט.

המהלך, שנועד להביא לשיפור דרמטי בשירות לציבור, מתמקד בשלושה תחומים מרכזיים הסובלים מעומס כרוני: תעבורה, ענייני משפחה ובתי משפט לנוער.

נוכח הנתונים הקשים של העלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, ובהמלצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החליט השר להגדיל את מספר שופטי התעבורה ב-24%. המטרה היא לקצר משמעותית את זמן הדיון בתיקי תאונות קשות, אשר כיום מתארכים על פני שנים, ולתת מענה מהיר ומרתיע למפירי החוק.

בתחום ענייני המשפחה, יתווספו כ-15% לתקני השופטים. המהלך מגיע לאחר שבשנה האחרונה נשמעו קולות חריגים של שופטים בתחום שתיארו עומס בלתי נסבל הפוגע ביכולתם לנהל הליכים רגישים אלה.

בבתי המשפט לנוער, הרפורמה משמעותית עוד יותר עם תוספת של 26% לתקנים. השר לוין ציין כי מגפת הקורונה ו"מלחמת התקומה" יצרו מצוקות קשות בקרב בני נוער, מה שהוביל לעלייה באלימות ובעבריינות.