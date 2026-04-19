אויעבר חוכמעס 3: "רוצים לשמור על הזוגיות: תשתמשו בחרוזים!"

עו"ד בני דון-יחייא, מגיע לפודקאסט "אויעבר חוכמעס" עם אריאל שרפר כדי להסביר לכל בעל ואישה שלא תמיד מסתדרים, שבנישואין אין בעיות ויש אתגרים! והטיפ הכי טוב: תשתמשו בחרוזים

אויבער חוכמעס - פודקאסט החכמה היהודית של סרוגים. המשפחה היהודית היא ללא ספק המיזם הכי חכם של העם היהודי מאז ייסדו אותה אבי האומה ואמה אברהם ושרה.

אבל מה עושים כשמגלים שלא לכל הזוגות הנשואים מימיהם יש אהבה ואחווה כמו שלהם? שואלים שאלת חכם!

זה בדיוק מה שקורה בפרק ה-3 של "אויעבר חוכמעס"- בהגשת אריאל שרפר עם האורח המיוחד עו"ד בני דון-יחייא. בעזרתו תגלו את הרכיב הסודי שחשוב שיהיה בכל בית יהודי, ושאף פעם אי אפשר להגזים באהבה בחרוזים.

צפו בפרק ה-3 של "אויעבר חוכמעס עם עו"ד בני דון-יחייא

אויבער חוכמעס פרק 3 - עו"ד בני דון-יחייא (אולפן סרוגים)

יישאר לכם טעם של עו"ד

עו"ד בני דון-יחייא, מבכירי עורכי הדין בישראל, חיבר ספרים רבים מתובלים בהומור ובשפה שווה לכל נפש על זוגיות ומשפחה, אוסף של כ-800 סיפורי חסידים, "מסביב לשנה" - רעיונות וסיפורים על החגים ומעגלי החיים, וצמד הספרים "אהבה מחרוז ראשון" ו- "אהבה מחרוז שני" המחולקים לנושאים עם איורים ומאירים את חיי הנישואים באור חדש ובחכמה הנובעת מניסיון רב שנים בתחום זה.

או כמו שהוא אומר"זוג שצוחק-מריב מתרחק/ וצמד ששמח תמיד מנצח"(כה אמר בני וכה יעשו חכמינו).

בשיחה הוא נותן טיפים ועצות מועילות לחיים משותפים יפים:

כיצד להימנע ממלכודות דבש ועוקץ, איך למצוא דרכים מקוריות לשימור האהבה הישנה כדי שלא תברח לדרך חדשה, ולמה כדאי לשמוח במה שיש ולהשתדל לא להתעקש- כדי שהקשר לא יעלה על מוקש...

==

"אויבער חוכמעס" - בית המדרש הווירטואלי לחקר החכמה היהודית בהגשת אריאל שרפר - בכל יום ראשון פרק חדש באתר סרוגים.