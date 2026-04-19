עוקף בג"ץ? התרגיל של המפכ"ל ובן גביר ליועמ"שית

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי הודיע ליועמ"שית כי בכוונתו למנות את היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר, עירן נהון - ליועמ"ש של המשטרה.

על-פי דיווח במעריב הבוקר, המפכ"ל ממתין לחוות דעתה של היועצת על מינוי נהון כבר שבועות ארוכים.

גורמים במשטרה טוענים כי היועמ"שית גררה רגליים, דחתה את הטיפול בסוגיה ולדבריהם ניסתה למסמס את המינוי. אלא שלוי, המושפע מאוד מהשר הממונה עליו בן-גביר, החליט לנקוט בצעד אמיץ, להתייצב לצד השר ולהציב ליועמ"שית עובדה.

הוא הודיע ליועצת, בדרך שאינה משתמעת לשתי פנים, שבדעתו למנות את נהון מבלי להמתין לחוות דעתה.

עוד דווח במעריב כי "על פי גורמים הבקיאים בפרשה, מינויו של נהון הוא בעצם מינוי מטעמו של בן-גביר, שהציג בתחילת האירוע מועמד מטעמו לתפקיד יועמ"ש המשטרה, יועצו לענייני חקיקה דוד בבלי. אלא שמועמדותו של בבלי נתפסה כחסרת סיכוי מהרגע הראשון, בין היתר כי הוא עדיין מוגדר כחשוד בפרשת חלוקת רישיונות הנשק, ומטעמים נוספים".

גורם שבקיא בפרשה אמר כי "ההערכה היא כי המועמדות של בבלי הייתה מועמדות קש מטעמו של בן-גביר. בן-גביר רוצה את נהון, בתחילה המפכ"ל התנגד למינוי אבל לאחרונה התיישר, הבעיה היא שהם לא מוכנים להמתין עוד לחוות הדעת של היועצת וזה שלב נוסף בעימות החוקתי שמתרחש כרגע לעיני כל, ובעיקר לעיני בג"ץ".