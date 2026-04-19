הבכיר בתחזית מדאיגה: "מזהה סימנים מטרידים בחיזבאללה"

אל"מ (מיל') מילשטיין, מרכז דיין באונ' ת"א, התייחס הבוקר (ראשון) להפסקת האש בלבנון, והתריע: "אני מזהה סימנים שאמורים להטריד אותנו על כך שחיזבאללה לא סגר את האירוע. בכירי חיזבאללה אמרו שכל הפרה של ישראל תוביל לתגובה ולדעתי כדאי לקחת אותם ברצינות".

נזכיר כי מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, הודה אמש למשטר האיראני, שלדבריו קישר בין הפסקת האש במלחמה לבין הפסקת אש בלבנון, וכן על סגירת מצר הורמוז. עוד טען כי ההצהרה המשותפת של ארה"ב, ישראל ולבנון שפורסמה בשבוע שעבר היא "עלבון". לדבריו, "מספיק להטיל על לבנון את ההשפלות במו"מ הישיר עם ישראל ולהקשיב לתכתיביה".

קאסם איים במסר שפרסם כי "הפסקת אש פירושה הפסקה מוחלטת של כל הפעולות העוינות". לדבריו, "אנשי ההתנגדות (חיזבאללה) יישארו בשטח ויהיו מוכנים להגיב לכל הפרה של התוקפנות".

"לא תהיה הפסקת אש מהצד של ההתנגדות בלבד, אלא היא חייבת להיות של שני הצדדים. לא נקבל את מה שהיה ב-15 החודשים האחרונים של סבלנות לתוקפנות הישראלית, בהמתנה לדיפלומטיה שלא השיגה דבר", הוסיף קאסם



