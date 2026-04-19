טראמפ במפגן תמיכה: "ישראל בעלת ברית אדירה שיודעת לנצח"

הנשיא טראמפ פרסם ציוץ מפרגן במיוחד לישראל, בו שיבח את אומץ הלב והנאמנות של המדינה בזמן המלחמה: "הם אמיצים וחכמים. בניגוד לאחרים שהראו את פרצופם האמיתי ברגע של לחץ, ישראל נלחמת חזק"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הלילה (בין שבת לראשון) הודעת תמיכה נחרצת בישראל בחשבון הtruth, ושלח מסר ברור לעולם לגבי עוצמת הברית בין המדינות.

בציוץ שהפך ויראלי תוך דקות, כתב טראמפ: "בין אם אנשים אוהבים את ישראל ובין אם לא, היא הוכיחה את עצמה כבעלת ברית אדירה של ארצות הברית של אמריקה". הנשיא המשיך ומנה את התכונות שלדעתו הופכות את ישראל לשותפה יוצאת דופן: "הם אמיצים, נועזים, נאמנים וחכמים".

"בניגוד לאחרים"

טראמפ לא הסתפק רק בשבחים, אלא בחר לעקוץ גורמים אחרים בקהילה הבינלאומית, שייתכן וגילו פחות תמיכה בישראל או בארה"ב בתקופה האחרונה. "בניגוד לאחרים שהראו את פרצופם האמיתי ברגע של עימות ולחץ, ישראל נלחמת חזק, ויודעת איך לנצח!", חתם הנשיא את דבריו.