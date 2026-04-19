כלי הנדסי עלה על מטען: פרטים חדשים על נפילת לידור פורת הי"ד

תחקיר ראשוני של התקרית בדרום לבנון: רס"ל לידור פורת נפל כאשר מטען רב-עוצמה הופעל נגד דחפור של גדוד המילואים 7106. כוח האבטחה ששהה בסמוך נפגע מהפיצוץ, והלוחמים פונו תחת אש במסוקים לבית החולים

לאחר ההודעה הקשה על נפילתו של רס"ל (מיל') לידור פורת ז"ל, לוחם גדוד 7106 של חטיבה 769, בצה"ל חושפים הבוקר (ראשון) את פרטי האירוע המבצעי שבו נהרג הלוחם מאשדוד ונפצעו חבריו ליחידה.

מהתחקיר הראשוני עולה כי התקרית התרחשה במהלך פעילות הנדסית מורכבת במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. לוחמי חטיבה 769 פעלו במרחב במטרה להסיר איומים ולנטרל תשתיות טרור שסיכנו את יישובי קו העימות, כחלק מהמאמץ להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם.

הפיצוץ והפינוי המוסק

במהלך העבודות, כלי הנדסי של הכוח עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה. מעוצמת הפיצוץ נפגע הכלי ההנדסי וכן כוח אבטחה ששהה בקרבת מקום במטרה להגן על העבודות. לידור ז"ל, שהיה חלק מהכוח במרחב, נפגע אנושות ונהרג.

מיד לאחר הפיצוץ, החל מבצע חילוץ מורכב תחת אש. הלוחמים שנפצעו קיבלו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח על ידי הפרמדיקים של היחידה, ופונו באופן מוסק באמצעות מסוקים של חיל האוויר להמשך קבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

תגובה מיידית: תקיפת מקורות הירי

במקביל לפינוי הנפגעים, צה"ל לא נותר חייב: כוחות ארטילריה ומטוסי קרב תקפו מטרות טרור במרחב התקרית כדי לבודד את הזירה ולמנוע פגיעה נוספת בכוחות המחלצים. גורמים בפיקוד הצפון מציינים כי האירוע עדיין מתוחקר לעומק כדי להבין את נסיבות הפעלת המטען במרחב שנחשב לסטרילי יחסית.

לידור פורת ז"ל, בן 24 בנופלו, הותיר אחריו משפחה כואבת וחברים ליחידה שמספרים על לוחם מילואים שהתייצב למשימה ללא היסוס. נפילתו בקרב על הגנת יישובי הצפון מצטרפת לשורה של לוחמים שהקריבו את חייהם בשבועות האחרונים במערכה בדרום לבנון.

יהי זכרו ברוך.