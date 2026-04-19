הותר לפרסום: לידור פורת מאשדוד נפל בלבנון

דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את שמו של חלל צה"ל אשר נפל במהלך הקרבות בדרום לבנון. רס"ל (במיל') לידור פורת, בן 31 מאשדוד, נפל אתמול (שבת) במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

מפרטי האירוע עולה כי כוח צה"לי פעל בשטח דרום לבנון, כאשר כלי הנדסי שבו שהו הלוחמים עלה על מטען נפץ רב-עוצמה שהטמין ארגון הטרור חיזבאללה. כתוצאה מהפיצוץ נהרג פורת ז"ל, ותשעה לוחמים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות: לוחם אחד נפצע באורח קשה, ארבעה לוחמים נפצעו באורח בינוני וארבעה נוספים באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים לקבלת טיפול רפואי, ומשפחותיהם עודכנו.

אבל במצפה עדי: נפילתו של ברק כלפון ז"ל

נפילתו של לידור פורת מצטרפת לאובדן הקשה של רס"ב (במיל') ברק כלפון, בן 48 ממצפה עדי, שנפל ביום שישי האחרון בקרב בדרום לבנון. כלפון ז"ל, לוחם בגדוד 7056 של חטיבה 226 (חטיבת המילואים של הצנחנים בצפון), נהרג מפיצוץ מטען במהלך פעילות בכפר ג'בין שבגזרה המזרחית.