סוף המלחמה? טראמפ מצהיר "איראן הסכימה, יום אדיר לעולם"

הנשיא טראמפ ממשיך במתקפת ההודעות הבלתי פוסקות ברשתות החברתיות, במה שניתן רק לתאר כהודעות סיכום למלחמה במזרח התיכון. טראמפ נשמע כמי שסיים עם המלחמה, וכבר מכוון לעבור במהירות לנושא הבא.

מוקדם יותר, לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש בלבנון, הודיעו האיראנים על פתיחת מיצרי הורמוז ומאותו רגע פתח הנשיא במבול הודעות בלתי פוסק.

ראשית חגג הנשיא טראמפ את פתיחת מיצרי הורמוז וכתב: "מיצרי הורמוז פתוחים באופן מלא אל סחר ומוכנים לעסקים ולספינות מסחר! המצור על איראן יימשך עד להגעה להסכם כולל של מאה אחוז!".

מיד לאחר מכן הודיע הנשיא: "ארה"ב תקבל את ה'אבק הגרעיני' שהשאירו מפציצינו, בלי לתת שום כסף לאיראן!" באותה הודעה גם הצהיר הנשיא טראמפ על כך שהטיל איסור על ישראל להפציץ בלבנון "ישראל לא תפציץ יותר בלבנון, זה נאסר עליהם על ידי ארה"ב! מספיק זה מספיק".

משם פנה טראמפ ללעוג לברית נאט"ו והודיע: "עכשיו שהמיצר פתוח, בדיוק קיבלתי הודעה מנאט"ו ששואל אם אנחנו צריכים עזרה, אמרתי להם להישאר רחוק! הם היו חסרי תועלת כשהיינו צריכים אותם, נמר מנייר!".

בשלב זה עבר טראמפ למה שנראה כסיכום הסכסוך ומחיאות כפיים אל משתתפיו: "תודה לכם ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטאר על האומץ והעזרה" מסר טראמפ, הנשיא הודה גם לפקיסטן על חלקה בתיווך בין המדינות.

ואז הצהיר טראמפ בפתאומיות כי: "יום נהדר ואדיר לעולם!" ואז הוסיף והודיע כי "איראן הסכימה לעולם לא לסגור את מיצרי הורמוז שוב לעולם, זה לא ישמש יותר כנשק נגד העולם!".