משגע את העולם: מחיר הנפט צונח אחרי הודעת טראמפ

טראמפ ממשיך לנער את העולם, אחרי מבול ההודעות בקשר להתקדמות לעסקה מול איראן והפסקת אש בלבנון, מחיר הנפט העולמי מתרסק

דבריו האופטימיים של הנשיא טראמפ בקשר להתקדמת לעסקה עם איראן, פתיחה מוחלטת של מיצרי הורמוז לשייט מסחר, והפסקת אש זמנית בלבנון הכניסו זריקת אנרגיה אל השוק הגלובלי, ומחירי האנרגיה צונחים בהתאם.

שורה של מדדים אנרגטיים מתרסקים אל מחירים שלא ראו מתחילת המלחמה, דבר המצביע על אופטימיות גוברת בשוק מהאפשרות לסיום כולל לסכסוך. בזמן הקצר שעבר מאז הודעת טראמפ, מחירי הנפט העולמיים צנחו בכמעט עשרה אחוזים.

מדד WTI CRUDE, מדד מחירי הנפט הגולמי של צפון אמריקה (בדגש על השוק בארה"ב) מראה צניחה של תשעה אחוזים, אל מחיר של כ-83 דולק לחבית. מדד BRENT CRUDE לשוק הגלובלי, צנח גם הוא במספרים דומים ועומד כעת על כ-90 דולר לחבית.