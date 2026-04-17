טראמפ תוקף: "ישראל לא תפציץ בלבנון יותר, אסור להם"

לאחר שפרסם שורה של הודעות ברשתות על פתיחת תנועת השייט במיצרי הורמוז, הנשיא טראמפ שיגר מסר חד ואפילו תקיף אל עבר ישראל.

"ארה"ב תקבל את כל ה'אבק' הגרעיני שהמפציצים שלנו יצרו באיראן, איראן לא תקבל על כך דבר ולא כסף, העסקה לא קשורה אל לבנון. אך ארה"ב תעבוד בלבנון על מנת להתמודד עם בעיית חיזבאללה באופן מתאים. ישראל לא תחזור להפציץ בלבנון, זה נאסר עליהם לעשות את זה על ידי ארה"ב, מספיק זה מספיק!".

ההודעה התקיפה של טראמפ מגיעה זמן קצר לאחר ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, בה תיאר את תהליך קבלת הפסקת האש כהסכמות שהושגו עם ידיד קרוב, אך כעת נראה כי הנשיא טראמפ לא השאיר לראש הממשלה ברירות רבות.

טראמפ המשיך ונראה כי עבר לשלב סיכום הסכסוך באופן מלא, בהודעות נוספות ברשתות הודה טראמפ אל מדינות המפרץ כמו סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר על 'אומץ הלב והעזרה' שלהם, הודיע כי איראן תשלוף מהים את כל המוקשים שהניחה וחזר על כך כי "שוב, העסקה (עם איראן) לא קשורה בשום אופן אל לבנון, אבל אנחנו נגרום ללבנון להיות נהדרת שוב!" ולבסוף הודה טראמפ גם אל הפקיסטנים על עזרתם וקרא לזה "יום אדיר ונפלא לעולם".